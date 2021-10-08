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Karamollaoğlu: Siyasetteki kutuplaşma kimseye fayda sağlamıyor
Karamollaoğlu: Siyasetteki kutuplaşma kimseye fayda sağlamıyor
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, siyasetteki kutuplaşmanın kimseye faydası olmadığını söyledi. İngiltere'de Vehbi Koç ile anısını da anlatan... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
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politika
saadet partisi
temel karamollaoğlu
adem metan
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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, gazeteci Adem Metan’ın YouTube kanalına röportaj verdi.Özel hayatından siyasi hayatına, erken seçimin olmak durumunda olduğuna kadar pek çok konuyu detaylandıran Karamollaoğlu, erken seçimin olması durumunda Saadet Partisi olarak hangi ittifak içerisinde yer alacakları ile ilgili açıklamalarda bulundu.Metan’ın Türkiye’deki kutuplaşmayı nasıl görüyorsunuz sorusu üzere Karamollaoğlu şöyle konuştu:Metan’ın söylediklerinizden 2023 dahil olmak üzere Saadet Partisi, AK Parti ile bir ittifak içerisinde olmayacak demesi üzerine, Karamollaoğlu şu yanıtı verdi:“Biz şunu şöyle söyledik ittifaklar seçim sath-ı mailine girmeden konuşulmamalı kanaatindeyiz. Çünkü her şey değişebilir, AK Parti de bütün politikalarını değiştirebilir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da değiştirebilir... Bundan dolayı ben ısrarla ittifakların seçim sath-ı mailine girmeden konuşulmaması gerektiği kanaatindeyim. Konuşulursa ne oluyor? Kutuplaşma erken başlıyor. Sadece seçime yönelik değil, bu sefer insanlar birbirlerine hitap etmemeye başlıyorlar kendi doğru bildiklerini tekrar ediyorlar.”
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saadet partisi, temel karamollaoğlu, adem metan, vehbi koç

Karamollaoğlu: Siyasetteki kutuplaşma kimseye fayda sağlamıyor

00:30 08.10.2021 (güncellendi: 00:34 08.10.2021)
© AATemel Karamollaoğlu
Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AA
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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, siyasetteki kutuplaşmanın kimseye faydası olmadığını söyledi. İngiltere'de Vehbi Koç ile anısını da anlatan Karamollaoğlu, "Birgün cumadan çıkarken baktık bir Türk var. Gittik tanışmaya, 'Ben Koç'um' dedi. Biz de bir tek Kamil Koç'u tanıyoruz ya, 'Kamil Koç musunuz?' dedik" ifadesini kullandı.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, gazeteci Adem Metan’ın YouTube kanalına röportaj verdi.
Özel hayatından siyasi hayatına, erken seçimin olmak durumunda olduğuna kadar pek çok konuyu detaylandıran Karamollaoğlu, erken seçimin olması durumunda Saadet Partisi olarak hangi ittifak içerisinde yer alacakları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Metan’ın Türkiye’deki kutuplaşmayı nasıl görüyorsunuz sorusu üzere Karamollaoğlu şöyle konuştu:

Bir kutuplaşma var, kimseye fayda sağlamıyor hele de siyasette. Siyasetteki bize ilgi nasıl artacak davetçi bir üsluba sahip olmazsak, bize karşı olan herkesi en ağır kelimelerle rencide etmeye kalkarsak niye bize gelsinler ki?

Çoğunluk sizde olunca, bir partide. Onlar kutuplaştırmayı kendi taraftarlarını yanında tutmak için olmazsa olmaz gibi görüyor. Yani bugün AK Parti mesela. Uzun zamandır iktidarda.

Evet eskiden bu kadar fazla taraftarı yoktu ilk seçimlerde %34 %35’ler civarında oy aldı ama öyle bir denk geldi ki anayasayı değiştirecek çoğunluğu kazandı mecliste %10 barajından dolayı.

İki parti baraj altı kaldı. Ondan sonra yalnız bir ara herkese açıldı, gelin Türkiye’yi beraber kalkındıralım diye ancak ne olursa olsun giderek ilk başlarda oyları yükseldiyse de yaptığı hatalar ve yanlışlardan dolayı da destek azalmaya başladı.

Yaptığı hatalara sahip çıkmaya başladı birden. Siz hem kutuplaştırır hem yanlışınıza sahip çıkmaya başlarsanız artık siyasette sonunuzu yaklaştırıyorsunuz demektir. Artık AK Parti böyle bir çıkmazın içinde, ne yapacağını tam olarak bilemiyor.“

Metan’ın söylediklerinizden 2023 dahil olmak üzere Saadet Partisi, AK Parti ile bir ittifak içerisinde olmayacak demesi üzerine, Karamollaoğlu şu yanıtı verdi:
“Biz şunu şöyle söyledik ittifaklar seçim sath-ı mailine girmeden konuşulmamalı kanaatindeyiz. Çünkü her şey değişebilir, AK Parti de bütün politikalarını değiştirebilir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da değiştirebilir... Bundan dolayı ben ısrarla ittifakların seçim sath-ı mailine girmeden konuşulmaması gerektiği kanaatindeyim. Konuşulursa ne oluyor? Kutuplaşma erken başlıyor. Sadece seçime yönelik değil, bu sefer insanlar birbirlerine hitap etmemeye başlıyorlar kendi doğru bildiklerini tekrar ediyorlar.”
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