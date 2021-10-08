https://tr.sputniknews.com/20211008/kargolar-dronla-tasinacak-pilot-guzergah-istanbul-ankara-1049638277.html

Kargolar dronla taşınacak: Pilot güzergah İstanbul-Ankara

Kargolar dronla taşınacak: Pilot güzergah İstanbul-Ankara

Türkiye'de kargo dronlar için ön çalışmalar tamamlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ilk olarak İstanbul-Eskişehir-Ankara hattı için 'dron taşımacılığı... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T10:33+0300

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yaşam

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taşımacılık

kargo

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Kargo taşımacılığında insansız hava araçlarını kullanma çalışmaları sürüyor.Türkiye de dron teknolojilerinde öncü ülkeler arasında yer alıyor. Ancak hazırlıklar sadece, sistem geliştirmekle sınırlı kalmadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, şehirler arası dron taşımacılığı için "hava koridoru güzergahı" belirledi.TRT Haber'de yer alan habere göre; Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, modellemenin ilk olarak İstanbul-Eskişehir-Ankara hattı için yapıldığını açıkladı.'Dünyada ilk olacak'Dünyada ilk olduğu belirtilen çalışmayla dronların kargo taşıma şartları kesin kurallara bağlanacak. Hangi güzergahın izleneceği, dronların hangi irtifadan uçacağı ve iniş kalkış noktaları gibi birçok detay netleştirilecek.Yüksek, modellemenin hazır olduğunu söyleyerek, "Bu modelleme de bunların takip sistemiyle olan modelleme belki de dünyada ilk olacak. Bizim burada hedeflediğimiz özellikle belli faaliyetlerde kargo taşımacılığı olsun, diğer alanlarda olsun bunun önünü açacak, bunun operasyonu sağlıklı yürütecek mekanizmaları kurmak" dedi.Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'de dronlara ilişkin detaylı bir çalışma da yürütüyor. Şimdiye kadar 50 binin üzerinde dron kayıt altına aldı. Lisans verilen pilot sayısı da 600 bin civarında.

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ankara, türkiye, drone, taşımacılık, kargo