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Kılıçdaroğlu: Belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezse gerilim olmaz
Kılıçdaroğlu: Belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezse gerilim olmaz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "'Ben şundan eminim eğer iş belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz'... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T11:17+0300
2021-10-08T11:17+0300
politika
recep tayyip erdoğan
chp
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanı
iyi parti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar gazetesinden Elif Çakır'a açıklamalarda bulundu.Kılıçdaroğlu, "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun çok tehlikeli bir davranış olur" derken, siyasi gerilimin 7 Haziran-1 Kasım arasındaki sürece dönebileceğine dair kaygıları olduğunu söyledi.'AK Parti’yle bir anayasa değişikliği için masaya oturmayacağız'Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:'Ne yaparlarsa yapsınlar gidecekler'Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda, "Yüksek Seçim Kurulu’nun Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığını reddedeceğini hiç düşünmüyorum. Tam tersine ‘Hikmet buyurdunuz, zaten adaysınız, bana sormaya gerek bile yoktur’ diyecektir. Gelecek talimata göre karar verecektir. İster 5 sefer, ister 50 sefer aday olabilir ama Erdoğan da artık biliyor ki ‘Evet ben gideceğim.’ Sadece Erdoğan değil, ekibi de biliyor. Gidecekler ve onların bütün çabaları giderken devletten neleri götürebiliriz, devleti nasıl soyabiliriz, nasıl para kazanabiliriz... Bir soygun düzeninin son aşamasındayız ama ne yaparlarsa yapsınlar gidecekler. Kalma şansları yok. Çünkü sokaktaki vatandaş sonunda gerçekleri görüyor" dedi.'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun çok tehlikeli bir davranış olur'"Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" düşüncesinin çok tehlikeli bir davranış olduğunun altını çizen CHP lideri, "Biz geleceksek ne yapacağımızı bilmek zorundayız ve ne yapacağımızı kamuoyu ile paylaşmak zorundayız. Bugün ittifakın aktörleri, güçlendirilmiş parlamenter sistemde ne anladıklarını oturup kendi mutfaklarında çalıştılar. 50, 100, 150 sayfalık raporlar çıktı. 300 sayfalık raporla kamuoyu önüne çıkamazsınız. Onu ancak meraklısına verebilirsiniz, gazetecilere özetini verebilirsiniz ama sokaktaki vatandaşa en fazla bir, bir buçuk sayfalık ilkeler tablosu koyarsınız. Biz şunları yapacağız ve amacımız şudur diye. Bu bir sayfayı geçmemeli. Benim şahsi kanaatim bunun üzerinde bir uzlaşma sağlanırsa genel başkanlar da onu imzalarlar. Şu anda DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcıları bu konuda çalışıyorlar. Toplantılardan sonra metin ortaya çıkacak ve genel başkanlarına sunacaklar. Üzerinde son şekil verildikten sonra bizler oturup altına imza atacağız" dedi.'Hemen sokaklara çıkıp... Yok, sakin olacağız'"Gerilimden uzak durmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:'Belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse'Siyasi gerilim konusunda uyarılarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz, onun arayışına girecektir ama ben şundan eminim eğer iş belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tabloda Türkiye’de yaşanmaz” ifadelerini de kullandı."Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 'siyasi gerilim' olarak 'siyasi cinayetler'i kastettiğini belirtti ve şunları söyledi:
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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı, iyi parti

Kılıçdaroğlu: Belli gruplar ellerine silah alıp belli kişileri öldürme yoluna gitmezse gerilim olmaz

11:17 08.10.2021
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AA
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "'Ben şundan eminim eğer iş belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz' dedi, kaygılıyım" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar gazetesinden Elif Çakır'a açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun çok tehlikeli bir davranış olur" derken, siyasi gerilimin 7 Haziran-1 Kasım arasındaki sürece dönebileceğine dair kaygıları olduğunu söyledi.

'AK Parti’yle bir anayasa değişikliği için masaya oturmayacağız'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:
“Biz hiçbir zaman AK Parti’yle bir anayasa değişikliği için masaya oturmayacağız. Oturduğunuz andan itibaren otoriter yönetime meşruiyet kazandırmış oluyorsunuz.”

'Ne yaparlarsa yapsınlar gidecekler'

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda, "Yüksek Seçim Kurulu’nun Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığını reddedeceğini hiç düşünmüyorum. Tam tersine ‘Hikmet buyurdunuz, zaten adaysınız, bana sormaya gerek bile yoktur’ diyecektir. Gelecek talimata göre karar verecektir. İster 5 sefer, ister 50 sefer aday olabilir ama Erdoğan da artık biliyor ki ‘Evet ben gideceğim.’ Sadece Erdoğan değil, ekibi de biliyor. Gidecekler ve onların bütün çabaları giderken devletten neleri götürebiliriz, devleti nasıl soyabiliriz, nasıl para kazanabiliriz... Bir soygun düzeninin son aşamasındayız ama ne yaparlarsa yapsınlar gidecekler. Kalma şansları yok. Çünkü sokaktaki vatandaş sonunda gerçekleri görüyor" dedi.

'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun çok tehlikeli bir davranış olur'

"Erdoğan gitsin de ne olursa olsun" düşüncesinin çok tehlikeli bir davranış olduğunun altını çizen CHP lideri, "Biz geleceksek ne yapacağımızı bilmek zorundayız ve ne yapacağımızı kamuoyu ile paylaşmak zorundayız. Bugün ittifakın aktörleri, güçlendirilmiş parlamenter sistemde ne anladıklarını oturup kendi mutfaklarında çalıştılar. 50, 100, 150 sayfalık raporlar çıktı. 300 sayfalık raporla kamuoyu önüne çıkamazsınız. Onu ancak meraklısına verebilirsiniz, gazetecilere özetini verebilirsiniz ama sokaktaki vatandaşa en fazla bir, bir buçuk sayfalık ilkeler tablosu koyarsınız. Biz şunları yapacağız ve amacımız şudur diye. Bu bir sayfayı geçmemeli. Benim şahsi kanaatim bunun üzerinde bir uzlaşma sağlanırsa genel başkanlar da onu imzalarlar. Şu anda DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcıları bu konuda çalışıyorlar. Toplantılardan sonra metin ortaya çıkacak ve genel başkanlarına sunacaklar. Üzerinde son şekil verildikten sonra bizler oturup altına imza atacağız" dedi.

'Hemen sokaklara çıkıp... Yok, sakin olacağız'

"Gerilimden uzak durmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Gerilim konusunda endişem şu: Erdoğan gerilimi doruk noktasına çıkarıp, seçime gitmek ister ve geniş kitlelerin var olan yönetim etrafında konuşlanmasını sağlamak için. Biz ise eğer mantıklı davranırsak bu gerilimden olabildiğince uzak durmamız lazım. Ben bütün milletvekili arkadaşlarıma, il başkanlarına söylüyorum. Sakın ola ki işte birisi bir laf edecek, hemen sokaklara çıkıp... Yok, sakin olacağız. Nasıl olsa değişecek bu düzen, böyle gitmeyecek. Gerilimden kaçınacağız. Benim gördüğüm kadarıyla ittifakı oluşturan diğer partiler de gerilim istemiyorlar. Bunu kendi aramızda da ifade ediyoruz. Gerilimden kaçınmak lazım. Karşı taraf gerilimi tırmandıracaktır."

'Belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse'

Siyasi gerilim konusunda uyarılarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz, onun arayışına girecektir ama ben şundan eminim eğer iş belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse bir gerilim olmaz. Bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tabloda Türkiye’de yaşanmaz” ifadelerini de kullandı.
"Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, 'siyasi gerilim' olarak 'siyasi cinayetler'i kastettiğini belirtti ve şunları söyledi:
“Erdoğan’ın bizzat kendi ifadeleridir. ‘Dur bakalım daha başınıza neler gelecek’ dedi. Bunu sıradan bir insan söylemiyor. Yani ben söylesem diyecekler muhalefet söyledi. Bir başka siyasi parti söylese, deriz ki o siyasi parti. Bir sivil toplum örgütü onu da der ama ülkeyi yöneten ve devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa, çok tehlikeli bir cümle. Yani ben önümüzdeki süreçte durun bakalım, daha ben başınıza neler getireceğim, daha siz işin, yolun başındasınız diyor. Açıkça tehdit ediyor.’’
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