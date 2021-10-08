https://tr.sputniknews.com/20211008/kocaeli-universitesi-hastanesinde-asi-olanlarin-yogun-bakimda-yatma-orani-yuzde-18-1049638072.html

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde aşı olanların yoğun bakımda yatma oranı yüzde 1.8

Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde aşı olanların yoğun bakımda yatma oranı yüzde 1.8

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emel Azak Karali, koronavirüs nedeniyle yatan... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T10:23+0300

2021-10-08T10:23+0300

2021-10-08T10:23+0300

koronavirüs

sağlık bakanlığı

aşı

aşılama

pandemi

koronavirüs

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Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritaya göre, Kocaeli'nin büyük bir bölümü 'çok riskli' anlamına gelen kırmızıya büründü. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emel Azak Karali, aşı nedeniyle ciddi vaka artışının yoğun bakımlara yansımadığını söyledi.Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 84'ün aşısız olduğunu açıklayan Dr. Karali, "Hastanemize baktığımızda aşının etkisini görebiliyoruz. Kendi verilerimizi derlediğimizde, bizim hastalarımızdan serviste yatanların yalnızca yüzde 16'sı aşılı. Baktığınızda yüzde 84'lük bir bölümün aşısızların oluşturduğunu görüyoruz. Yoğun bakımda ise aşı yaptıranların oranı yüzde 1.8. Bu da aşının ne kadar etkili olduğunu gösteren çok güzel bir veri. Bizim aşılamada temel hedefimiz; hastalığın gelişmesini önlemek. Bunun yanı sıra hastalığın daha hafif geçmesini ve kötü sonuçların önüne geçerek ölüme engel olmak. Bu veriler de aşılamanın ne kadar yerinde olduğunu gösterip içimizi ferahlatacak çok güzel veriler" dedi.'Bu kanıksama bize acıları yaşatıyor'Son günlerde hem vaka hem de ölüm sayılarının son derece yüksek olduğunu belirten Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk ise şunları söyledi:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sağlık bakanlığı, aşı, aşılama, pandemi, koronavirüs