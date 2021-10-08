https://tr.sputniknews.com/20211008/kolnde-cuma-gunleri-hoparlorden-ezan-okumasina-izin-verildi-1049629952.html

Köln’de cuma günleri hoparlörden ezan okumasına izin verildi

Köln’de cuma günleri hoparlörden ezan okumasına izin verildi

Almanya’nın Köln kentinde camiler, cuma günleri hoparlörlerden ezan okuyabilecek. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T00:26+0300

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dünya

almanya

ezan

köln

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Almanya’nın Köln kentinde Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan pilot proje kapsamında 2 yıl boyunca camiler, cuma günleri öğlen ezanlarını hoparlörlerden okuyabilecek. 10 dakikayı geçmemek kaydıyla okunabilecek ezanın ses seviyesi de, caminin bulunduğu yere göre belirlenecek.Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker yaptığı açıklamada, “Bu projeyi dinin karşılıklı kabulünün bir işareti ve anayasal olarak korunan din özgürlüğüne bağlılık olarak değerlendirmek gerekir“ dedi.'Müslüman hemşerilerimiz Köln şehrinin ayrılmaz bir parçasıdır'Reker, “Müslüman hemşerilerimiz Köln şehrinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bundan şüphe duyan herkes Köln'ün kimliğini ve barış içinde bir arada yaşamamızı sorguluyor. İlimizdeki kilise çanlarının yanı sıra müezzinin çağrısını duyduğumuzda, Köln'de çeşitliliğe değer verildiğini ve yaşandığını görürüz“ ifadelerini kullandı.

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almanya, ezan, köln