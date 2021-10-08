https://tr.sputniknews.com/20211008/kovid-19-salgini-2022-cenevre-otomobil-fuarini-da-iptal-ettirdi-1049633600.html

Kovid-19 salgını, 2022 Cenevre Otomobil Fuarı'nı da iptal ettirdi

Kovid-19 salgını, 2022 Cenevre Otomobil Fuarı'nı da iptal ettirdi

Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2022'de de iptal... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T03:09+0300

2021-10-08T03:09+0300

2021-10-08T03:09+0300

dünya

cenevre otomobil fuarı

otomotiv

fuar

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Cenevre Otomobil Fuarı'nın organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgınının sektör genelinde oluşturduğu sorunların" gelecek yıl şubatta yapılması planlanan fuarın iptal edilmesini zorunlu hale getirdiği belirtildi.Organizatörler, salgınla bağlantılı doğrudan ve dolaylı sorunların kendilerini "alternatifsiz" bıraktığını ve fuarın 2023'te daha etkili şekilde düzenlenmesi için çalışmalar yapılacağı kaydedildi.Cenevre Otomobil Fuarı Başkanı Maurice Turrettini, 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı gerçekleştirmek için büyük çaba harcamalarına rağmen gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldıklarını ifade etti.Aldıkları kararı iptalden çok erteleme olarak gördüklerini vurgulayan Turrettini, 2023'te güçlü bir şekilde döneceklerine emin olduklarını belirtti. Fuar, 2020 ve 2021'de iptal edilmişti5-15 Mart 2020'de yapılması planlanan 90'ıncı Cenevre Otomobil Fuarı, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.Salgının devam etmesi nedeniyle fuarın 2021'de de iptal edildiği açıklanmıştı.Cenevre'deki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen ve her yıl 1000'e yakın otomobilin sergilendiği fuar, dünya genelinden yaklaşık 10 bin gazeteciye ev sahipliği yapıyordu.Fuara son yıllarda ortalama 600-700 bin arası ziyaretçi katılıyordu.İlk kez 1905'te başlayan ve 1924'te "uluslararası fuar" kabul edilen Cenevre Otomobil Fuarı'nın 88'incisine Türk firmaları da katıldı.

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cenevre otomobil fuarı, otomotiv, fuar