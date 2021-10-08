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https://tr.sputniknews.com/20211008/kuzeninin-calistigi-marketi-soydu-aksayarak-yuruyusunden-tespit-edilip-yakalandi-1049651563.html
Kuzeninin çalıştığı marketi soydu, aksayarak yürüyüşünden tespit edilip yakalandı
Kuzeninin çalıştığı marketi soydu, aksayarak yürüyüşünden tespit edilip yakalandı
Adana'da başında kar maskesiyle market soyan Mazlum Mermertaş 23 bin 845 TL para çaldı. Soygundan 4 gün önce de aynı markete geldiği tespit edilen Ertaş... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T17:44+0300
2021-10-08T17:45+0300
türkiye
market
adana
soygun
tabanca
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Adana'da bir zincir markette çalışan Özgür Ergin ile Mustafa T., iş yerini kapatmak için dışarı çıktı. Bu sırada markete gelen kar maskeli kişi, “Bu bir soygundur. Hemen paraları bana verin” diyerek, elindeki silahı market çalışanlarına doğrulttu. Panikleyerek markete giren çalışanlardan Özgür Ergin, iş yerindeki kasanın anahtarını alarak yönetim odasına girdi. Kasayı açan Ergin, 23 bin 845 TL’yi şüpheliye verdi. Paraları alan şüpheli marketten ayrılırken, çalışanlar durumu polise bildirdi. O anlar marketteki güvenlik kameralarına yansıdı.İhbar üzerine markete gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay günü ve geçmişe dönük güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin bir ayağının aksadığını, soygundan 4 gün önce de yine markete geldiğini tespit etti.Eşkali belirlenen şüphelinin, market çalışanı Özgür Ergin’in kuzeni Mazlum Mermertaş olduğu saptandı. Şüphelilerin soygundan bir hafta önce plan yaptıkları, olay günü de Özgür Ergin’in, kuzeni Mazlum Mermertaş’a 'Müsaitim, gelebilirsin' mesajı gönderdiği öğrenildi.Parayla tabancayı gömmüşBu tespitler üzerine harekete geçen polis, Mazlum Mermertaş’ı Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi’ndeki evinde, kuzeni Ergin’i de Acıdere Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı. Marketin kasasından aldığı paranın bin 345 TL'sini harcadığı belirtilen Mermertaş’ın, kalanını ise olayda kullandığı tabanca ile evinin bahçesine gömdüğü tespit edildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, birbirlerini suçladıkları öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mazlum Mermertaş tutuklandı, Özgür Ergin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen para ise market yetkililerine teslim edildi.
türkiye
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market, adana, soygun, tabanca

Kuzeninin çalıştığı marketi soydu, aksayarak yürüyüşünden tespit edilip yakalandı

17:44 08.10.2021 (güncellendi: 17:45 08.10.2021)
© DHAKuzeninin çalıştığı marketi soyan Mazlum Mermertaş
Kuzeninin çalıştığı marketi soyan Mazlum Mermertaş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© DHA
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Adana'da başında kar maskesiyle market soyan Mazlum Mermertaş 23 bin 845 TL para çaldı. Soygundan 4 gün önce de aynı markete geldiği tespit edilen Ertaş, aksayarak yürümesinin dikkat çekmesiyle tespit edildi.
Adana'da bir zincir markette çalışan Özgür Ergin ile Mustafa T., iş yerini kapatmak için dışarı çıktı. Bu sırada markete gelen kar maskeli kişi, “Bu bir soygundur. Hemen paraları bana verin” diyerek, elindeki silahı market çalışanlarına doğrulttu.
Panikleyerek markete giren çalışanlardan Özgür Ergin, iş yerindeki kasanın anahtarını alarak yönetim odasına girdi. Kasayı açan Ergin, 23 bin 845 TL’yi şüpheliye verdi. Paraları alan şüpheli marketten ayrılırken, çalışanlar durumu polise bildirdi. O anlar marketteki güvenlik kameralarına yansıdı.
İhbar üzerine markete gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay günü ve geçmişe dönük güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin bir ayağının aksadığını, soygundan 4 gün önce de yine markete geldiğini tespit etti.
Eşkali belirlenen şüphelinin, market çalışanı Özgür Ergin’in kuzeni Mazlum Mermertaş olduğu saptandı. Şüphelilerin soygundan bir hafta önce plan yaptıkları, olay günü de Özgür Ergin’in, kuzeni Mazlum Mermertaş’a 'Müsaitim, gelebilirsin' mesajı gönderdiği öğrenildi.

Parayla tabancayı gömmüş

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Mazlum Mermertaş’ı Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi’ndeki evinde, kuzeni Ergin’i de Acıdere Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı. Marketin kasasından aldığı paranın bin 345 TL'sini harcadığı belirtilen Mermertaş’ın, kalanını ise olayda kullandığı tabanca ile evinin bahçesine gömdüğü tespit edildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin, birbirlerini suçladıkları öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mazlum Mermertaş tutuklandı, Özgür Ergin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen para ise market yetkililerine teslim edildi.
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