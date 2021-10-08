https://tr.sputniknews.com/20211008/lavrov-yeni-anlasmalar-imzalanmadan-avrupaya-gaz-sevkiyatini-hizlica-artiramayiz-1049645500.html

Lavrov: Yeni anlaşmalar imzalanmadan Avrupa'ya gaz sevkiyatını hızlıca artıramayız

Lavrov: Yeni anlaşmalar imzalanmadan Avrupa'ya gaz sevkiyatını hızlıca artıramayız

Avrupa'ya gaz sevkiyatını hızlıca artırmak için önce yeni anlaşmalar imzalanması gerektiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, anlaşmalar olmadan... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T14:59+0300

2021-10-08T14:59+0300

2021-10-08T15:03+0300

vladimir putin

gaz

sergey lavrov

angela merkel

avrupa

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1049216280_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_665cb1432b2e90d2bc75fc7039137f92.jpg

Avrupa İşletmeler Birliği'nin (AEB) Rusya'daki üyeleriyle bir toplantı yapan Lavrov, Avrupa'da yaşanan gaz krizi hakkında konuştu.Lavrov, "Gaz sevkiyatını hızlıca artırmak için önce gaz anlaşmaları imzalamalıyız, bunun da bir faktör olduğunu söylemeliyim. Her şeye rağmen bu bir anlaşma prosedürü ve bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Alıcı ve güzergah yokken bunu gerçekleştiremezsiniz" dedi.Avrupa'da gaz piyasasında yaşananları politize etmekten kaçınmaları gerektiğini kaydeden Lavrov, "Bizim gerçekliklerimizin, hükümetlerin ve çeşitli şirketlerin eylemlerinden elektrik tedariki ve enerji güvenliği konusunda zarar görebileceğini düşünmeliyiz" ifadelerini kullandı.Peskov: Yeni anlaşmaları hızla görüşmeye hazırızBu arada Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni anlaşmaların piyasalardaki dalgalanmalara karşı alternatifsiz bir tampon görevi gördüğünü belirterek Moskova'nın yeni anlaşmaların imzalanmasını hızlıca görüşmeye hazır olduğunu vurguladı.Rusya'nın Avrupalı partnerlerin enerji kaynaklarına yönelik artan ihtiyacını karşılamaya hazır olduğunu söyleyen Peskov, "Avrupalılar, hem devlet düzeyinde hem de şirketler düzeyinde Rusya'nın üstlendiği yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirdiğini bizzat kabul ediyor" diye konuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğalgaz fiyatlarının rekor düzeyde artması şeklinde kendini gösteren krize, Avrupa'nın hatalı enerji politikalarının yol açtığını söyleyerek uzun süreli enerji anlaşmalarından vazgeçmenin ve enerji kaynaklarını aceleci bir biçimde değiştirmenin bu hatalı politikalardan birkaçı olduğunu belirtmişti.Rusya’nın daima güvenilir bir gaz tedarikçisi olduğunu da belirten Devlet Başkanı, Ukrayna’nın gaz transfer sistemi üstünden başka ülkelere gaz tedarikini de bu senenin ilk dokuz ayında yüzde 8 artırdıklarını kaydetmişti.Almanya Başbakanı Angela Merkel de, doğalgaz fiyatlarındaki rekor artışın Avrupa’nın Rusya’dan yeterince gaz sipariş etmemesinden kaynaklanıyor olabileceğini ifade etmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, gaz, sergey lavrov, angela merkel, avrupa