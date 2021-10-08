Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211008/leyla-aydemir-cinayeti-davasinda-7-beraat-1049645979.html
Leyla Aydemir cinayeti davasında 7 beraat
Leyla Aydemir cinayeti davasında 7 beraat
Ağrı'da 3 yıl önce kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan 7 sanık beraat etti. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T15:12+0300
2021-10-08T15:12+0300
türkiye
beraat
leyla aydemir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103982/53/1039825384_0:71:1369:841_1920x0_80_0_0_87a0bae620883027b44fcd34e39edd8c.jpg
Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili davada tutuksuz 7 sanık da beraat etti.''Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Yusuf Aydemir ile beraatine karar verilen 6 sanık, haklarındaki hükmün bozulması nedeniyle yeniden yargılanıyordu.Esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, Yusuf Aydemir dahil 3 sanığın “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten öldürme” suçlarından, 2 sanığın da bu suçlara iştirakten cezalandırılmasını istedi.Mahkeme, tutuksuz 7 sanığın da beraatine hükmetti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103982/53/1039825384_76:0:1291:911_1920x0_80_0_0_6071c352306c4e4aa1a10ef765657307.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beraat, leyla aydemir

Leyla Aydemir cinayeti davasında 7 beraat

15:12 08.10.2021
© DHALeyla Aydemir
Leyla Aydemir - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© DHA
Abone ol
Ağrı'da 3 yıl önce kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan 7 sanık beraat etti.
Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili davada tutuksuz 7 sanık da beraat etti.
''Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Yusuf Aydemir ile beraatine karar verilen 6 sanık, haklarındaki hükmün bozulması nedeniyle yeniden yargılanıyordu.

Esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, Yusuf Aydemir dahil 3 sanığın “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten öldürme” suçlarından, 2 sanığın da bu suçlara iştirakten cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, tutuksuz 7 sanığın da beraatine hükmetti.
020002
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:48Rakip gazinonun işlerini bozmak için olay çıkarıp, tüfekle gazinoyu tarayan saldırgan yakalandı
15:47'ODTÜ Onur Yürüyüşü' davasında beraat kararı
15:36Rusya'da pandeminin başından beri görülen en yüksek günlük can kaybı
15:28RTÜK'ten 'gündüz kuşağı' uyarısı: 'Haklı şikayetler karşısında yayından kaldırma gündeme gelebilir'
15:25Valelerde QR kod dönemi başladı
15:12Leyla Aydemir cinayeti davasında 7 beraat
15:12Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor'da
15:07Taksicinin köpeği çalındı: Önce sevdi, sonra da kucaklayıp götürdü
14:59Lavrov: Yeni anlaşmalar imzalanmadan Avrupa'ya gaz sevkiyatını hızlıca artıramayız
14:51İngiltere'de aşı karşıtları Kovid-19 aşısı hakkında 'cinayete teşebbüsten' şikayetçi oldu
14:49Gürcistan'da 7 katlı bir bina çöktü: Çok sayıda kişi enkaz altında
14:30Paris İklim Anlaşması nasıl uygulanacak?
14:28Kaşıkçı'nın nişanlısından Newcastle'ın Suudilere satılmasına kınama: İngiliz futbolu için utanç
14:12Prof. Dr. Sözbilir: Yakın zamanda Helen Yayı harekete geçebilir
14:11Sel felaketi yaşanan Tayland'da bir restoran krizi fırsata çevirdi: Suyun içinde yemek hizmeti
14:05Adı ve soyadı aynı 28 öğrenciyi ayırt etmek için sıfat kullanıyorlar: Sarışın, esmer, büyük, küçük
13:45Yönetmen Hwang gündemden düşmeyen dizisini anlattı: Squid Game eziklerin hikâyesi
13:40Almanya Başbakanı Merkel, 16 Ekim’de Türkiye’ye geliyor
13:29Tamer Karadağlı'dan Çocuklar Duymasın itirafı: Keşke o ayrıldığında ben de ayrılsaydım
13:25Afganistan'da camiye bombalı saldırı: En az 100 ölü ve yaralı