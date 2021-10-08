https://tr.sputniknews.com/20211008/leyla-aydemir-cinayeti-davasinda-7-beraat-1049645979.html

Leyla Aydemir cinayeti davasında 7 beraat

Leyla Aydemir cinayeti davasında 7 beraat

Ağrı'da 3 yıl önce kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan 7 sanık beraat etti. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T15:12+0300

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türkiye

beraat

leyla aydemir

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Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili davada tutuksuz 7 sanık da beraat etti.''Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Yusuf Aydemir ile beraatine karar verilen 6 sanık, haklarındaki hükmün bozulması nedeniyle yeniden yargılanıyordu.Esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, Yusuf Aydemir dahil 3 sanığın “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten öldürme” suçlarından, 2 sanığın da bu suçlara iştirakten cezalandırılmasını istedi.Mahkeme, tutuksuz 7 sanığın da beraatine hükmetti.

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beraat, leyla aydemir