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https://tr.sputniknews.com/20211008/lubnanda-243-emniyet-personeli-ile-4-subay-zorlu-ekonomik-kosullar-nedeniyle-firar-etti-1049632647.html
Lübnan'da 243 emniyet personeli ile 4 subay, zorlu ekonomik koşullar nedeniyle firar etti
Lübnan'da 243 emniyet personeli ile 4 subay, zorlu ekonomik koşullar nedeniyle firar etti
Lübnan'da emniyet bünyesindeki 243 personel ile 4 subayın zorlu ekonomik koşullar nedeniyle görevi bıraktığı belirtildi. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T01:44+0300
2021-10-08T01:44+0300
dünya
lübnan
ekonomik kriz
firar
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Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, yerel bir TV kanalına yaptığı açıklamada, iç güvenlik güçlerinden 243 personel ile 4 subayın ekonomik kriz ve hizmet şartlarının zor olması nedeniyle "firar" ettiğini söyledi.Lübnan'da yaklaşık 2 yıldır yaşanan ekonomik kriz nedeniyle pek çok memur ve çalışan gibi askeriyede ve emniyet teşkilatında görev yapanların da alım gücü düşmüş durumda.Yerel basında geçen aylarda çıkan haberlerde, iç güvenlik ve ordudan bazı subay ve çalışanların ekonomik sebeplerden ötürü iş bıraktığı ifade edilmişti.Lübnan ordusundan daha önce yapılan açıklamada ise askerlerden bazılarının çeşitli nedenlerden ötürü "firar" ettiği kaydedilmiş ancak bu durum ekonomik sebeplerle ilişkilendirilmemişti.
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lübnan, ekonomik kriz, firar

Lübnan'da 243 emniyet personeli ile 4 subay, zorlu ekonomik koşullar nedeniyle firar etti

01:44 08.10.2021
© REUTERS / ALI HASHISHOHalk ülkedeki ekonomik durumu protesto ederken, Lübnan askeri elinde beyaz bir çiçek taşıyor.
Halk ülkedeki ekonomik durumu protesto ederken, Lübnan askeri elinde beyaz bir çiçek taşıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© REUTERS / ALI HASHISHO
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Lübnan'da emniyet bünyesindeki 243 personel ile 4 subayın zorlu ekonomik koşullar nedeniyle görevi bıraktığı belirtildi.
Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, yerel bir TV kanalına yaptığı açıklamada, iç güvenlik güçlerinden 243 personel ile 4 subayın ekonomik kriz ve hizmet şartlarının zor olması nedeniyle "firar" ettiğini söyledi.
Lübnan'da yaklaşık 2 yıldır yaşanan ekonomik kriz nedeniyle pek çok memur ve çalışan gibi askeriyede ve emniyet teşkilatında görev yapanların da alım gücü düşmüş durumda.
Yerel basında geçen aylarda çıkan haberlerde, iç güvenlik ve ordudan bazı subay ve çalışanların ekonomik sebeplerden ötürü iş bıraktığı ifade edilmişti.
Lübnan ordusundan daha önce yapılan açıklamada ise askerlerden bazılarının çeşitli nedenlerden ötürü "firar" ettiği kaydedilmiş ancak bu durum ekonomik sebeplerle ilişkilendirilmemişti.
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