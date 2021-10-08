https://tr.sputniknews.com/20211008/malide-askeri-konvoya-saldiri-16-asker-oldu-1049634890.html

Mali'de askeri konvoya saldırı: 16 asker öldü

Mali'de askeri konvoya saldırı: 16 asker öldü

Mali'de askerlerin bulunduğu konvoya düzenlenen saldırıda 16 asker öldü. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T06:53+0300

2021-10-08T06:53+0300

2021-10-08T06:52+0300

dünya

saldırı

mali

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1044582869_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_85aed8be3376a958e0f8212c73c06c40.jpg

Ordudan yapılan açıklamada, Bandiagara kenti yakınlarında saldırıya uğrayan konvoyda 16 askerin yaşamını yitirdiği, 9 askerin yaralandığı kaydedildi.Çarşamba günü meydana gelen saldırıda ölü sayısı 9 olarak duyurulmuştu.Sahel bölgesinde '3 ülke sınırı' olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda El Kaide'ye bağlı gruplar ile IŞİD'in saldırılarına maruz kalıyor.Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki örgütler saldırılarına devam ediyor.Ülkede haftasonu düzenlenen saldırıda BM Barış Gücü'nden bir uluslararası asker de ölmüştü. Mısır ölen askerin Mısır Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığını açıklamıştı.

mali

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

saldırı, mali