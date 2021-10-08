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https://tr.sputniknews.com/20211008/malide-askeri-konvoya-saldiri-16-asker-oldu-1049634890.html
Mali'de askeri konvoya saldırı: 16 asker öldü
Mali'de askeri konvoya saldırı: 16 asker öldü
Mali'de askerlerin bulunduğu konvoya düzenlenen saldırıda 16 asker öldü. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T06:53+0300
2021-10-08T06:52+0300
dünya
saldırı
mali
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Ordudan yapılan açıklamada, Bandiagara kenti yakınlarında saldırıya uğrayan konvoyda 16 askerin yaşamını yitirdiği, 9 askerin yaralandığı kaydedildi.Çarşamba günü meydana gelen saldırıda ölü sayısı 9 olarak duyurulmuştu.Sahel bölgesinde '3 ülke sınırı' olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda El Kaide'ye bağlı gruplar ile IŞİD'in saldırılarına maruz kalıyor.Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki örgütler saldırılarına devam ediyor.Ülkede haftasonu düzenlenen saldırıda BM Barış Gücü'nden bir uluslararası asker de ölmüştü. Mısır ölen askerin Mısır Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığını açıklamıştı.
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saldırı, mali

Mali'de askeri konvoya saldırı: 16 asker öldü

06:53 08.10.2021
© AP PhotoMali - darbe
Mali - darbe - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AP Photo
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Mali'de askerlerin bulunduğu konvoya düzenlenen saldırıda 16 asker öldü.
Ordudan yapılan açıklamada, Bandiagara kenti yakınlarında saldırıya uğrayan konvoyda 16 askerin yaşamını yitirdiği, 9 askerin yaralandığı kaydedildi.

Çarşamba günü meydana gelen saldırıda ölü sayısı 9 olarak duyurulmuştu.

Sahel bölgesinde '3 ülke sınırı' olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda El Kaide'ye bağlı gruplar ile IŞİD'in saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki örgütler saldırılarına devam ediyor.
Ülkede haftasonu düzenlenen saldırıda BM Barış Gücü'nden bir uluslararası asker de ölmüştü. Mısır ölen askerin Mısır Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığını açıklamıştı.
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