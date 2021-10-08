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https://tr.sputniknews.com/20211008/maskeniz-nerede-geri-zekalilar-sozune-suc-duyurusu-1049657102.html
'Maskeniz nerede geri zekalılar' sözüne suç duyurusu
'Maskeniz nerede geri zekalılar' sözüne suç duyurusu
Diyarbakır'da ilkokul öğrencisi Ecrin Özgün, okul koridorunda arkadaşı Asya Karagüllü ile birlikte maske takmadığı gerekçesiyle nöbetçi öğretmen tarafından... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T20:54+0300
2021-10-08T20:55+0300
türkiye
diyarbakır
suç duyurusu
maske
koronavirüs
ecrin özgün
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Diyarbakır'da, 4 Ekim'de merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu'nda, iddiaya göre 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ecrin Özgün, ders arasında teneffüste koridorda arkadaşı Asya Karagüllü ile birlikte oyun oynadı. Bu sırada koridorda maske takmadığı gerekçesiyle nöbetçi öğretmen tarafından 'Maskeniz nerede geri zekâlılar' denilerek kafalarına vuruldu.DHA'da yer alan habere göre Ecrin ve arkadaşı Karagüllü ağlayarak sınıf öğretmenlerinin yanına giderek olayı söyledi. Ancak bir sonuç alınmayınca Özgün ve Karagüllü, evlerine dönünce durumu ailelerine anlattı. Özgün ailesi, durumu anlatan çocuklarının ardından okul yönetimiyle görüşüp yaşananları anlattı. Özgün ailesi durumu okul yönetimine anlattıktan sonra darp raporu alarak olayı gerçekleştiren öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.'Benzeri olayların yaşanmaması için öğretmenin gerekli idari cezayı almasını istiyoruz'Baba Uğur Özgün, pazartesi günü koridorda kızının teneffüste oynarken arkadaşıyla birlikte maske takmadığı için nöbetçi öğretmen olduğunu düşündüğü kişi tarafından kafalarına sert bir şekilde vurulduğunu ileri sürdü. Özgün, şunları söyledi:Öğretmeni tarafından kafasına vurulan 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ecrin Özgün ise arkadaşıyla beraber oyun oynarken nöbetçi öğretmenin kafasına vurduğunu söyledi. Özgün, "Maskeniz nerede geri zekâlılar' dedi. Biz de ağlayarak sınıfa gittik. Öğretmenimize söyledik, o da ben hallederim. Sonra eve geldiğimde anneme ve babama söyledim. Babamla birlikte okula gittik. Okulda ne konuşulduğunu bilmiyorum. Vurup bana 'Maskeniz nerede geri zekâlılar' dediği için kırıldım ve kırgınım" diye konuştu.
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diyarbakır, suç duyurusu, maske, koronavirüs, ecrin özgün

'Maskeniz nerede geri zekalılar' sözüne suç duyurusu

20:54 08.10.2021 (güncellendi: 20:55 08.10.2021)
© DHADiyarbakır'da ilkokul 4. Sınıf öğrencisi Ecrin Özgün (10) iddiaya göre, teneffüste okul koridorunda arkadaşı Asya Karagüllü ile birlikte maske takmadığı gerekçesiyle nöbetçi öğretmen tarafından kafasına vurulduğunu ileri sürdü. Özgün ailesi, yaşanan durumdan dolayı şikayetçi olurken, Ecrin ise öğretmenin kendisine vurup 'Maskeniz nerede geri zekalılar' dediği için kırıldığını ve üzgün olduğunu söyledi
Diyarbakır'da ilkokul 4. Sınıf öğrencisi Ecrin Özgün (10) iddiaya göre, teneffüste okul koridorunda arkadaşı Asya Karagüllü ile birlikte maske takmadığı gerekçesiyle nöbetçi öğretmen tarafından kafasına vurulduğunu ileri sürdü. Özgün ailesi, yaşanan durumdan dolayı şikayetçi olurken, Ecrin ise öğretmenin kendisine vurup 'Maskeniz nerede geri zekalılar' dediği için kırıldığını ve üzgün olduğunu söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© DHA
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Diyarbakır'da ilkokul öğrencisi Ecrin Özgün, okul koridorunda arkadaşı Asya Karagüllü ile birlikte maske takmadığı gerekçesiyle nöbetçi öğretmen tarafından kafasına vurulduğunu ileri sürdü. Özgün ailesi, şikayetçi olurken, Ecrin ise öğretmenin kendisine vurup 'Maskeniz nerede geri zekalılar' dediği için kırıldığını ve üzgün olduğunu söyledi
Diyarbakır'da, 4 Ekim'de merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu'nda, iddiaya göre 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ecrin Özgün, ders arasında teneffüste koridorda arkadaşı Asya Karagüllü ile birlikte oyun oynadı.
Bu sırada koridorda maske takmadığı gerekçesiyle nöbetçi öğretmen tarafından 'Maskeniz nerede geri zekâlılar' denilerek kafalarına vuruldu.
DHA'da yer alan habere göre Ecrin ve arkadaşı Karagüllü ağlayarak sınıf öğretmenlerinin yanına giderek olayı söyledi. Ancak bir sonuç alınmayınca Özgün ve Karagüllü, evlerine dönünce durumu ailelerine anlattı. Özgün ailesi, durumu anlatan çocuklarının ardından okul yönetimiyle görüşüp yaşananları anlattı. Özgün ailesi durumu okul yönetimine anlattıktan sonra darp raporu alarak olayı gerçekleştiren öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.

'Benzeri olayların yaşanmaması için öğretmenin gerekli idari cezayı almasını istiyoruz'

Baba Uğur Özgün, pazartesi günü koridorda kızının teneffüste oynarken arkadaşıyla birlikte maske takmadığı için nöbetçi öğretmen olduğunu düşündüğü kişi tarafından kafalarına sert bir şekilde vurulduğunu ileri sürdü. Özgün, şunları söyledi:
"Kızlar bu vurulma durumunu öğretmenlerine anlatıyor. Bize ilettiler daha sonra. Okul müdürüne gittik, kendisi yoktu. Yardımcısı olduğunu düşündüğüm kişiyle kamera kayıtlarına baktık beraber. Bana gösterdikleri açıda tam olarak görünmese de kafalarına sert şekilde vurulduğu belli oluyor. İkisi de kafalarını tutarak sınıfa doğru gidiyorlar. Yanımızdaki kişi o öğretmeni aradı ve söylediği ise 'Tuvaletin olduğu noktada maske takmadıkları için kafalarına tıkladığı' şeklinde oldu. Bu durumu kabul etmediğimizi ve sert şekilde kafalarına vurduğunu öğrendiğimiz için çocukların beyanı bu şekildeydi. Gidip darp raporu aldık, 155 polis merkezini arayıp şikayetçi olduk. Aynı zamanda, Valilik, CİMER ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet ve darp raporunu sunduk. Bu öğretmenin çocukta geleceği açısından hayatında zarar ve iz bırakacak bir anı oluşturduğundan benzeri olayların yaşanmaması için öğretmenin gerekli idari cezayı almasını istiyoruz."
Öğretmeni tarafından kafasına vurulan 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ecrin Özgün ise arkadaşıyla beraber oyun oynarken nöbetçi öğretmenin kafasına vurduğunu söyledi. Özgün, "Maskeniz nerede geri zekâlılar' dedi. Biz de ağlayarak sınıfa gittik. Öğretmenimize söyledik, o da ben hallederim. Sonra eve geldiğimde anneme ve babama söyledim. Babamla birlikte okula gittik. Okulda ne konuşulduğunu bilmiyorum. Vurup bana 'Maskeniz nerede geri zekâlılar' dediği için kırıldım ve kırgınım" diye konuştu.
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