https://tr.sputniknews.com/20211008/maskeniz-nerede-geri-zekalilar-sozune-suc-duyurusu-1049657102.html

'Maskeniz nerede geri zekalılar' sözüne suç duyurusu

'Maskeniz nerede geri zekalılar' sözüne suç duyurusu

Diyarbakır'da ilkokul öğrencisi Ecrin Özgün, okul koridorunda arkadaşı Asya Karagüllü ile birlikte maske takmadığı gerekçesiyle nöbetçi öğretmen tarafından... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T20:54+0300

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türkiye

diyarbakır

suç duyurusu

maske

koronavirüs

ecrin özgün

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Diyarbakır'da, 4 Ekim'de merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu'nda, iddiaya göre 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ecrin Özgün, ders arasında teneffüste koridorda arkadaşı Asya Karagüllü ile birlikte oyun oynadı. Bu sırada koridorda maske takmadığı gerekçesiyle nöbetçi öğretmen tarafından 'Maskeniz nerede geri zekâlılar' denilerek kafalarına vuruldu.DHA'da yer alan habere göre Ecrin ve arkadaşı Karagüllü ağlayarak sınıf öğretmenlerinin yanına giderek olayı söyledi. Ancak bir sonuç alınmayınca Özgün ve Karagüllü, evlerine dönünce durumu ailelerine anlattı. Özgün ailesi, durumu anlatan çocuklarının ardından okul yönetimiyle görüşüp yaşananları anlattı. Özgün ailesi durumu okul yönetimine anlattıktan sonra darp raporu alarak olayı gerçekleştiren öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu.'Benzeri olayların yaşanmaması için öğretmenin gerekli idari cezayı almasını istiyoruz'Baba Uğur Özgün, pazartesi günü koridorda kızının teneffüste oynarken arkadaşıyla birlikte maske takmadığı için nöbetçi öğretmen olduğunu düşündüğü kişi tarafından kafalarına sert bir şekilde vurulduğunu ileri sürdü. Özgün, şunları söyledi:Öğretmeni tarafından kafasına vurulan 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ecrin Özgün ise arkadaşıyla beraber oyun oynarken nöbetçi öğretmenin kafasına vurduğunu söyledi. Özgün, "Maskeniz nerede geri zekâlılar' dedi. Biz de ağlayarak sınıfa gittik. Öğretmenimize söyledik, o da ben hallederim. Sonra eve geldiğimde anneme ve babama söyledim. Babamla birlikte okula gittik. Okulda ne konuşulduğunu bilmiyorum. Vurup bana 'Maskeniz nerede geri zekâlılar' dediği için kırıldım ve kırgınım" diye konuştu.

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diyarbakır, suç duyurusu, maske, koronavirüs, ecrin özgün