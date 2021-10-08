https://tr.sputniknews.com/20211008/mete-gazozun-anneannesi-trafik-kazasinda-yasamini-yitirdi-1049631075.html

Mete Gazoz'un anneannesi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Mete Gazoz'un anneannesi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz’un anneannesi Zarife Tahmaz yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

mete gazoz

trafik kazası

büyükanne

olimpiyatlar

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Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde R.K. yönetimindeki hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Zarife Tahmaz'a çarptı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zarife Tahmaz 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tahmaz’ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.Polis ticarin aracın sürücüsü R.K.’yı gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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mete gazoz, trafik kazası, büyükanne, olimpiyatlar