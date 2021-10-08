https://tr.sputniknews.com/20211008/meteorolojiden-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-1049635459.html

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölge... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T07:43+0300

2021-10-08T07:43+0300

2021-10-08T07:41+0300

yaşam

meteoroloji

rüzgar

şiddetli rüzgar

uyarı

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Hava sıcaklığının ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyorRüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.UYARILARKUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 24°CParçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıEGEParçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 24°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 28°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 29°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 26°CAz bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 25°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 22°CParçalı ve az bulutluVideoyu OynatESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 22°CAz bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 22°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 25°CParçalı bulutluSİNOP °C, 20°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 21°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 24°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 21°CParçalı bulutluTOKAT °C, 22°CParçalı bulutluTRABZON °C, 20°CParçalı yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 16°CParçalı bulutluKARS °C, 12°CParçalı bulutluMALATYA °C, 24°CAz bulutluVAN °C, 18°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 28°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 27°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 30°CAz bulutlu ve açık

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meteoroloji, rüzgar, şiddetli rüzgar, uyarı