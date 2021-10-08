Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211008/meteorolojiden-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-1049635459.html
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölge... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T07:43+0300
2021-10-08T07:41+0300
yaşam
meteoroloji
rüzgar
şiddetli rüzgar
uyarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1043826028_0:38:1001:601_1920x0_80_0_0_fed6bdf0afb93ba8f6ee4c488da26724.jpg
Hava sıcaklığının ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyorRüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.UYARILARKUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 24°CParçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıEGEParçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 24°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 28°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 29°CParçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 31°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 26°CAz bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 25°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 22°CParçalı ve az bulutluVideoyu OynatESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 22°CAz bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 22°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 25°CParçalı bulutluSİNOP °C, 20°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 21°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 24°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 21°CParçalı bulutluTOKAT °C, 22°CParçalı bulutluTRABZON °C, 20°CParçalı yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 16°CParçalı bulutluKARS °C, 12°CParçalı bulutluMALATYA °C, 24°CAz bulutluVAN °C, 18°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 28°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 28°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 27°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 30°CAz bulutlu ve açık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1043826028_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_411a6ad7dcee28ff785fd72a63f4af06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meteoroloji, rüzgar, şiddetli rüzgar, uyarı

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

07:43 08.10.2021
© İHA / CENK ÖZENUrla'da fırtına, palmiye ağaçları, rüzgar
Urla'da fırtına, palmiye ağaçları, rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© İHA / CENK ÖZEN
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Videoyu Oynat
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:51Twitter'den yeni özellik: Kullanıcılar kavgadan önce uyarılacak
07:43Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
07:27Venezüella, uluslararası gözlemcilerin seçim simülasyonuna katılacağını açıkladı
07:19İngiltere'den yeni karantina kararı: Türkiye'den gelenler de muaf tutulacak
07:08Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi
06:55BAE'den temiz enerjiye 163 milyar dolar yatırım sözü
06:53Mali'de askeri konvoya saldırı: 16 asker öldü
06:33Akşener'den Erdoğan'a: 'Böyle bir şey dememiştir' dedim, ama maalesef bunu da demişsin
06:14Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Yine neyi yönetmeyi beceremedin
05:44RDIF Başkanı Dmitriyev: DSÖ’nün Sputnik V’ye onay vereceğinden şüphemiz yok
05:28İzmir’de alkollü gençler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
05:03Japonya Başbakanı: Rusya ile ikili barış anlaşması müzakerelerini sürdürme konusunda anlaştık
04:38Tarihi bir temerrüt tehdidi: ABD Senatosu'ndan borç limitinin kısa süreli artırılmasına onay
04:07Rusya Kaliningrad’a yeni tanklar sevk etti
03:29Reuters: Türkiye, 40 adet F-16 satın almak için ABD'ye başvurdu
03:27İranlı denizcilerin Körfez’de ABD botlarını kovaladığı anların görüntüleri yayınlandı
03:09Kovid-19 salgını, 2022 Cenevre Otomobil Fuarı'nı da iptal ettirdi
03:06Trans bireyin ölümünde, sevgilisi 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı
02:54Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda 3 patlama
02:31TEM’de 7 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi