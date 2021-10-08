https://tr.sputniknews.com/20211008/metropoll-anketi-ak-parti-secmeninin-yuzde-75i-dinin-siyasette-kullanilmasini-onaylamiyor-1049649938.html
Metropoll anketi: AK Parti seçmeninin yüzde 75'i, dinin siyasette kullanılmasını onaylamıyor
Metropoll anketi: AK Parti seçmeninin yüzde 75'i, dinin siyasette kullanılmasını onaylamıyor
Metropoll'ün anketine göre, halkın yüzde 85'i, 'siyasette dini konuların ve duyguların oy almak için kullanılmasını' onaylamıyor. Bu oran, AK Parti seçmeninde... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T17:07+0300
2021-10-08T17:07+0300
2021-10-08T17:07+0300
politika
ak parti
chp
hdp
mhp
seçim
siyaset
parti
metropoll araştırma şirketi
siyasi parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048712140_0:95:1024:671_1920x0_80_0_0_2cbba2da8e5db73a3f719dcbb9678ea9.jpg
Metropoll Araştırma'nın Eylül ayında yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketinde, "dinin siyasette kullanılması" konusu da ele alındı.Ankete katılanlara, "Siyasette dini konuların ve duyguların oy almak için kullanılmasını onaylar mısınız?" diye soruldu.Seçmenin yüzde 13.1'i onayladığını söylerken, yüzde 85.1'i ise onaylamadığını söyledi. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 1.8 oldu.Yanıtlar, seçmenlerin oy verdikleri parti bazında incelendiğinde ise AK Parti seçmeninin yüzde 75'lik, MHP seçmeninin yüzde 82'lik kesimi, 'dini konuların oy almak için kullanılmasını doğru bulmadığını' söyledi.Bu oran CHP'de yüzde 93'ü geçerken, İYİ Parti ve HDP'de yüzde 89 oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048712140_69:0:977:681_1920x0_80_0_0_863d76aaab57d1f49162d560f7c1aa46.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, chp, hdp, mhp, seçim, siyaset, parti, metropoll araştırma şirketi, siyasi parti, din, iyi parti
Metropoll anketi: AK Parti seçmeninin yüzde 75'i, dinin siyasette kullanılmasını onaylamıyor
Metropoll'ün anketine göre, halkın yüzde 85'i, 'siyasette dini konuların ve duyguların oy almak için kullanılmasını' onaylamıyor. Bu oran, AK Parti seçmeninde ise yüzde 75 olarak ölçüldü.
Metropoll Araştırma'nın Eylül ayında yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketinde, "dinin siyasette kullanılması" konusu da ele alındı.
Ankete katılanlara, "Siyasette dini konuların ve duyguların oy almak için kullanılmasını onaylar mısınız?" diye soruldu.
Seçmenin yüzde 13.1'i onayladığını söylerken, yüzde 85.1'i ise onaylamadığını söyledi. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 1.8 oldu.
Yanıtlar, seçmenlerin oy verdikleri parti bazında incelendiğinde ise AK Parti seçmeninin yüzde 75'lik, MHP seçmeninin yüzde 82'lik kesimi, 'dini konuların oy almak için kullanılmasını doğru bulmadığını' söyledi.
Bu oran CHP'de yüzde 93'ü geçerken, İYİ Parti ve HDP'de yüzde 89 oldu.