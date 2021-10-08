https://tr.sputniknews.com/20211008/metropoll-anketi-ak-parti-secmeninin-yuzde-75i-dinin-siyasette-kullanilmasini-onaylamiyor-1049649938.html

Metropoll anketi: AK Parti seçmeninin yüzde 75'i, dinin siyasette kullanılmasını onaylamıyor

Metropoll anketi: AK Parti seçmeninin yüzde 75'i, dinin siyasette kullanılmasını onaylamıyor

Metropoll'ün anketine göre, halkın yüzde 85'i, 'siyasette dini konuların ve duyguların oy almak için kullanılmasını' onaylamıyor. Bu oran, AK Parti seçmeninde... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T17:07+0300

2021-10-08T17:07+0300

2021-10-08T17:07+0300

politika

ak parti

chp

hdp

mhp

seçim

siyaset

parti

metropoll araştırma şirketi

siyasi parti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048712140_0:95:1024:671_1920x0_80_0_0_2cbba2da8e5db73a3f719dcbb9678ea9.jpg

Metropoll Araştırma'nın Eylül ayında yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketinde, "dinin siyasette kullanılması" konusu da ele alındı.Ankete katılanlara, "Siyasette dini konuların ve duyguların oy almak için kullanılmasını onaylar mısınız?" diye soruldu.Seçmenin yüzde 13.1'i onayladığını söylerken, yüzde 85.1'i ise onaylamadığını söyledi. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 1.8 oldu.Yanıtlar, seçmenlerin oy verdikleri parti bazında incelendiğinde ise AK Parti seçmeninin yüzde 75'lik, MHP seçmeninin yüzde 82'lik kesimi, 'dini konuların oy almak için kullanılmasını doğru bulmadığını' söyledi.Bu oran CHP'de yüzde 93'ü geçerken, İYİ Parti ve HDP'de yüzde 89 oldu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, chp, hdp, mhp, seçim, siyaset, parti, metropoll araştırma şirketi, siyasi parti, din, iyi parti