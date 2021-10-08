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Milli sporcuya silahlı saldırı
Milli sporcuya silahlı saldırı
Zonguldak'ta, milli diskçi Berke İnaloğlu, trafikte tartıştığı taksi sürücüsünün silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden İnaloğlu tedaviye... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T20:41+0300
2021-10-08T20:41+0300
yaşam
zonguldak
silahlı saldırı
milli sporcu
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Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. DHA'nın aktardığı haberde, Gazipaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan taksi sürücüsü S.D. ile aynı yönde seyir halinde olan milli diskçi Berke İnaloğlu ve yanındaki arkadaşları arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı.Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ancak çevredeki diğer sürücü ve vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavganın ardından taksi sürücüsü S.D., Berke İnaloğlu´nun aracını takip etti. Bülent Ecevit Caddesi üzerinde Berke İnaloğlu´nun aracının önünü kesen S.D., İnaloğlu´na kurşun yağdırdı.İnaloğlu, 3 kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılan İnaloğlu tedavi altına alındı.Taksi sürücüsü S.D. ise olayın ardından kaçtı. Polisin çalışması sonucu S.D. bir süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. S.D.´nin daha önce kasten yaralama suçundan sabıkasının bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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zonguldak, silahlı saldırı, milli sporcu

Milli sporcuya silahlı saldırı

20:41 08.10.2021
© DHAMilli Sporcu
Milli Sporcu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© DHA
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Zonguldak'ta, milli diskçi Berke İnaloğlu, trafikte tartıştığı taksi sürücüsünün silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden İnaloğlu tedaviye alındı. Taksi şoförünün İnaloğlu'nu takip edip, aracın önünü keserek kurşun yağdırdığı öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde meydana geldi.
DHA'nın aktardığı haberde, Gazipaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan taksi sürücüsü S.D. ile aynı yönde seyir halinde olan milli diskçi Berke İnaloğlu ve yanındaki arkadaşları arasında trafik nedeniyle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü ancak çevredeki diğer sürücü ve vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.
Kavganın ardından taksi sürücüsü S.D., Berke İnaloğlu´nun aracını takip etti. Bülent Ecevit Caddesi üzerinde Berke İnaloğlu´nun aracının önünü kesen S.D., İnaloğlu´na kurşun yağdırdı.
İnaloğlu, 3 kurşunun vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılan İnaloğlu tedavi altına alındı.
Taksi sürücüsü S.D. ise olayın ardından kaçtı. Polisin çalışması sonucu S.D. bir süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi. S.D.´nin daha önce kasten yaralama suçundan sabıkasının bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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