https://tr.sputniknews.com/20211008/nasadan-yeni-salda-golu-paylasimi-yasamin-sirri-burada-olabilir-1049640587.html

NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir

NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir

NASA'nın Salda Gölü'ne olan ilgisi sürüyor, Uzay ajansı, Instagram hesabından Salda Gölü'nün yeni bir fotoğrafını paylaştı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

nasa

mars

salda gölü

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars kaşifi Perseverance, Kızıl Gezegen'de çalışmalarını sürdürürken, NASA mühendisleri Mars'tan toplanan kayaçları incelemek için Türkiye'deki Salda Gölü'nü kullanıyor.Salda Gölü'ndeki mineral ve tortuların benzerleri, Mars'ın Jezero Krateri'nde de bulunuyor.Ajans, sosyal medya üzerinden Salda Gölü'nün yeni bir fotoğrafını daha paylaştı.NASA'nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl gözüktüğünü merak ettiniz mi? Biz ediyoruz. Bugün Mars'ın yüzeyi bu büyüleyici su görüntüsünden mahrum. Bizim Perseverance bilim insanlarının 3.5 milyar yıl önce nehir deltası ve gölün aktığını düşündüğü Jezero Krateri'ni keşfetmekle meşgul" ifadelerine yer verildi.

mars

salda gölü

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nasa, mars, salda gölü