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Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına karar verildi
Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına karar verildi
Gezi Parkı ve Çarşı davasının birleşmesi sonrasındaki ilk duruşmada Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına karar verildi. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T17:13+0300
2021-10-08T17:13+0300
2021-10-08T17:20+0300
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osman kavala, can dündar, mehmet ali alabora
Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına karar verildi
17:13 08.10.2021 (güncellendi: 17:20 08.10.2021)
Ayrıntılar geliyor
Gezi Parkı ve Çarşı davasının birleşmesi sonrasındaki ilk duruşmada Osman Kavala’nın tutukluğunun devamına karar verildi.