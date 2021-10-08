https://tr.sputniknews.com/20211008/oyuncular-sendikasindan-ezgi-mola-ve-farah-zeynep-abdullah-aciklamasi-1049653877.html

Oyuncular Sendikası'ndan 'Ezgi Mola' ve 'Farah Zeynep Abdullah' açıklaması

Oyuncular Sendikası'ndan 'Ezgi Mola' ve 'Farah Zeynep Abdullah' açıklaması

İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle, oyuncu Ezgi Mola 65 günlük adli para cezasına... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T18:54+0300

2021-10-08T18:54+0300

2021-10-08T18:54+0300

türkiye

ezgi mola

musa orhan

ipek er

farah zeynep abdullah

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Batman'da, yaşamına son veren İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle, oyuncu Ezgi Mola 65 günlük adli para cezasına çarptırılmıştı.Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda, Mola'nın sosyal medya paylaşımında Musa Orhan'ı hedef aldığı belirtilip, "Dava konusu paylaşım tarihi itibariyle ayrı bir davada sanık olarak henüz yargılama aşamasında olan ve suçlu olup olmadığı konusunda kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmayan katılana yönelik olarak, sanığın, 'tecavüzcü, şerefsiz' şeklinde paylaşımda bulunmak suretiyle katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde somut bir fiil isnat ettiğine kanat getirmiştir. Ayrıca 'şerefsiz' kelimesini kullanmak suretiyle de katılana yönelik olarak sövme eyleminde bulunduğu anlaşılmıştır" denilmişti.Gerekçeli kararda, Mola'nın sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçunu işlediğine kanaat getirildiği de belirtilmişti.Bir suç duyurusu da Farah Zeynep Abdullah'aSon olarak Mola'ya destek veren meslektaşı Farah Zeynep Abdullah hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştu.Vicdanların tazminatla temizlenemeyeceğini vurgulayan Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Tecavüzcülükle suçlanmasını tazminat gelirine dönüştürmekten çekinmeyen bir zihniyet, ee neoluyo sonra? Vicdanlar tazminatla temizleniyor mu, insanlar bir anda vay 5 bin 200 aldı çok temiz insanmış mı diyorlar. S... s....maktır bu hareketler, bunu da dosyaya ekle" ifadelerine yer vermişti.Oyuncular Sendikası'ndan destek açıklamasıKamuoyunda yaşananlara ilişkin tepkiler sürerken; Oyuncular Sendikası'ndan Ezgi Mola' ve Farah Zeynep Abdullah için bir destek açıklaması geldi.Sendikanın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Üyelerimiz Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah adına süreci yakından takip ediyoruz. Üyelerimiz ile her aşamada yan yana durarak dayanışma içinde olacağız" ifadelerine yer verildi.Oyuncular Sendikası'nın açıklamasının tam metni şu şekilde:

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ezgi mola, musa orhan, ipek er, farah zeynep abdullah