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https://tr.sputniknews.com/20211008/paris-iklim-anlasmasi-nasil-uygulanacak-1049644533.html
Paris İklim Anlaşması nasıl uygulanacak?
Paris İklim Anlaşması nasıl uygulanacak?
Paris İklim Anlaşması Meclis Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edildi. Anlaşma ile dünya genelinde karbon salınımı 2030'a kadar yüzde 50 azaltılacak... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T14:30+0300
2021-10-08T15:00+0300
türkiye
tbmm
çevre ve şehircilik bakanlığı
komisyon
karbon salımı
çevre ve şehircilik bakan yardımcısı mehmet emin birpınar
paris iklim anlaşması
karbon emisyonu
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Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, Türkiye küresel ısınmaya karşı devletlerin attığı en önemli adımlar arasında yer alan Paris İklim Anlaşması'na taraf ülkeler arasına girdi.Anlaşma ile 2030'a kadar yüzde 50 azaltılacak, 2050'ye kadar sıfıra indirilmesi hedefleniyor. Türkiye’nin bu hedefe ulaşması için yol haritasının ne olacağı belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, TBMM’de Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu’na bilgi verdi.Türkiye Taraflar Konferansı’na katılacakTürkiye’nin iklim anlaşmasında atacağı adımların ilki taraflar konferansı olacak. Komisyondan taraflar konferansının önemine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Birpınar “Anlaşmanın onaylanması ile Glasgow’da Türkiye’nin özellikle Türkiye masasında söz sahibi olması için çok önemliydi. Çünkü 31 Ekim- 12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek taraflar toplantısında çok çetin müzakereler olacak. 30 ayrı salonda işin iklim finansmanından tutun, işin teknoloji transferinden, kapasite geliştirmesinden ve azaltım senaryolarından, adaptasyon senaryolarından birçok şeyin tartışılacağı gündemde Türkiye’nin söz sahibi olması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.Ocakta iklim şurası düzenlenecekTaraflar konferansında sonrasında ilkim şurası düzenleneceğini açıklayan Birpınar “Orada bütün tarafları çağırıp su yönetimi noktasında, kentsel altyapı ve planlama noktasında, ondan sonra, genel neler yapılacak; açık deniz rüzgâr enerjisinde, hidrojende, nükleer enerjide, elektrikli araçlarda, toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş yollarında, daha yeşil havacılık ve denizcilik noktasında, evlerle ilgili, kamu binalarıyla ilgili, karbon yakalamayla ilgili, doğayla ilgili ve yeni işlerle ilgili, finansmanla ilgili her bir başlığın, biyoçeşitlilikle ilgili, yine sağlıkla ilgili, turizmle, sanayiyle ilgili neler yapılacağını konuşacağız. 2053 hedefine giderken ne tür tedbirlerin alınması ve bunların ne yapması gerektiğini içeren teknik bir çalışmayı bizim, üniversiteyle bir senede hazırlamamız gerekiyor” dedi.
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tbmm, çevre ve şehircilik bakanlığı, komisyon, karbon salımı, çevre ve şehircilik bakan yardımcısı mehmet emin birpınar, paris iklim anlaşması, karbon emisyonu

Paris İklim Anlaşması nasıl uygulanacak?

14:30 08.10.2021 (güncellendi: 15:00 08.10.2021)
© AAküresel ısınma
küresel ısınma - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AA
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Osman Nuri Cerit
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Paris İklim Anlaşması Meclis Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edildi. Anlaşma ile dünya genelinde karbon salınımı 2030'a kadar yüzde 50 azaltılacak, 2050'ye kadar sıfıra indirilecek. Anlaşmanın Türkiye’de uygulanması için ocak ayında Antalya’da bir iklim şûrası düzenlenerek yol haritası belirlenecek.
Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, Türkiye küresel ısınmaya karşı devletlerin attığı en önemli adımlar arasında yer alan Paris İklim Anlaşması'na taraf ülkeler arasına girdi.
Anlaşma ile 2030'a kadar yüzde 50 azaltılacak, 2050'ye kadar sıfıra indirilmesi hedefleniyor. Türkiye’nin bu hedefe ulaşması için yol haritasının ne olacağı belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, TBMM’de Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu’na bilgi verdi.

Türkiye Taraflar Konferansı’na katılacak

Türkiye’nin iklim anlaşmasında atacağı adımların ilki taraflar konferansı olacak. Komisyondan taraflar konferansının önemine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Birpınar “Anlaşmanın onaylanması ile Glasgow’da Türkiye’nin özellikle Türkiye masasında söz sahibi olması için çok önemliydi. Çünkü 31 Ekim- 12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek taraflar toplantısında çok çetin müzakereler olacak. 30 ayrı salonda işin iklim finansmanından tutun, işin teknoloji transferinden, kapasite geliştirmesinden ve azaltım senaryolarından, adaptasyon senaryolarından birçok şeyin tartışılacağı gündemde Türkiye’nin söz sahibi olması gerekiyordeğerlendirmesinde bulundu.

Ocakta iklim şurası düzenlenecek

Taraflar konferansında sonrasında ilkim şurası düzenleneceğini açıklayan Birpınar “Orada bütün tarafları çağırıp su yönetimi noktasında, kentsel altyapı ve planlama noktasında, ondan sonra, genel neler yapılacak; açık deniz rüzgâr enerjisinde, hidrojende, nükleer enerjide, elektrikli araçlarda, toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş yollarında, daha yeşil havacılık ve denizcilik noktasında, evlerle ilgili, kamu binalarıyla ilgili, karbon yakalamayla ilgili, doğayla ilgili ve yeni işlerle ilgili, finansmanla ilgili her bir başlığın, biyoçeşitlilikle ilgili, yine sağlıkla ilgili, turizmle, sanayiyle ilgili neler yapılacağını konuşacağız. 2053 hedefine giderken ne tür tedbirlerin alınması ve bunların ne yapması gerektiğini içeren teknik bir çalışmayı bizim, üniversiteyle bir senede hazırlamamız gerekiyor” dedi.
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