https://tr.sputniknews.com/20211008/pornhub-facebook-kesintisinde-kullanici-sayisinda-keskin-bir-artis-yakaladi-1049636525.html

Pornhub, Facebook kesintisinde kullanıcı sayısında keskin bir artış yakaladı

Pornhub, Facebook kesintisinde kullanıcı sayısında keskin bir artış yakaladı

Sosyal medya platformu Facebook ve ona bağlı servislerde yaşanan kesintiyle birlikte pornografik içerik sistesi Pornhub'ın kullanıcı sistesinde keskin bir... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T09:33+0300

2021-10-08T09:33+0300

2021-10-08T09:33+0300

yaşam

kesinti

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Hafta başında Facebook ve ona bağlı Instagram ve WhatsApp servisleri, yaklaşık 6 saat süren bir kesinti yaşarken platform tarihinin en şiddetli krizlerinden birini atlatmış oldu.WhatsApp'ın kapalı olmasıyla birlikte bir diğer mesajlaşma uygulaması olan Telegram, 70 milyon yeni kullanıcı kazandı.Bununla birlikte Insights blogunun aktardığı bilgiye göre pornografik içerik paylaşım sitesi Pornhub da bu kesintiden karlı çıktı. Site, yaşanan kesinti sürecinde kullanıcı sayılarında keskin bir yükselişle karşılaştı.Verilere göre, Pornhub'ın trafiği, yerel saatle 12.00'den itibaren 10.5 kadar arttı; yani site, Facebook hizmetlerinin kapalı olduğu her saat başına yakşalık yarım milyon kullanıcı kazandı.Öte yandan bu durumun Pornhub için bir ilki teşkil etmediği belirtiliyor.Sitenin daha önce 2019'un mart ayında yaşanan Facebook ve Instagram kesintisinde de benzer türden bir kullanıcıs sayısı artışıyla karşılaştığı belirtiliyor.Bu esnada (yerel saatle 13.00) Pornhub'ın trafiğinin yüzde 11 kadar arttığı, akşam saatlerinde bunun daha da ivme kazandığı ve yüzde 19.00'a gelindiğinde yüzde 19'a erişildiği kaydediliyor.Bunun yanı sıra kesinti sırasında Pornhub'da aratılan anahtar kelimelerde de değişim yaşandı. Sitede, 'Instagram' sözcüğünün yüzde 323, 'Facebook' sözcüğünün ise yüzde 221 oranda daha fazla aratıldığı fark edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211005/facebook-6-saatlik-kesintiden-sonra-kullanici-bilgilerinin-guvende-oldugunu-duyurdu-1049526823.html

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kesinti, facebook, pornhub, artış, kullanıcı