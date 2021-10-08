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https://tr.sputniknews.com/20211008/rakip-gazinonun-islerini-bozmak-icin-olay-cikarip-tufekle-gazinoyu-tarayan-saldirgan-yakalandi-1049646984.html
Rakip gazinonun işlerini bozmak için olay çıkarıp, tüfekle gazinoyu tarayan saldırgan yakalandı
Rakip gazinonun işlerini bozmak için olay çıkarıp, tüfekle gazinoyu tarayan saldırgan yakalandı
Denizli’de rakip gazinonun işleri bozmak için olay çıkarttığı, müşteri gibi gönderdiği kız arkadaşını tekme tokat dövdüğü, 7 arkadaşıyla birlikte pompalı tüfek... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T15:48+0300
2021-10-08T15:48+0300
yaşam
türkiye
saldırı
denizli
şiddet
bar
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9 Ağustos akşamı Denizli'nin Bekilli ilçesinde iddiaya göre; arkadaşlarıyla birlikte rakibi olan gazinoya eğlenmeye giden Muhammed M., içeri girdiğinde karşılaştığı kız arkadaşı Rümeysa Ö.’yü tekme tokat dövdü. Araya girmeye çalışan işletme çalışanlarıyla tartışma yaşayan Muhammet M., dışarıya çıktıktan bir süre sonra 7 arkadaşıyla birlikte pompalı tüfek ve otomatik silahlarla geri döndü. Mekanın içi ve dışında sağa sola rastgele ateş eden saldırganlar ile yaşanan silahlı kavgada güvenlik görevlisi, garson ve müşteri olan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyon sonucu, olaya karışan 8 şüpheliden 6’sı yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sedat Ö. , Samet Ş., Tamer B. ve Zeki G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kemal D. ve Muhammed M.’nin kız arkadaşı Rümeysa Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Kendisine komplo kurulduğunu iddia ettiOlayın ardından açıklamalarda bulunan işletme sahibi Caner Çatım, rakip işletme tarafından kendisine komple kurulduğu iddia etti. Saldırganları kapıda karşıladığını ve önceden bir husumetlerinin bulunmadığını kaydeden Caner Çatım, Muhammed M.’nin işlerini bozmak için kız arkadaşı Rümeysa Ö. ile bir gözcüyü bilerek eğlence mekanına gönderdiğini, daha sonra 2 ayrı araçla mekana gelerek olay çıkarttıklarını öne sürdü.JASAT firarilerin izini sürdüFirari durumdaki olayın asıl şüphelileri olan Muhammed M. ve Zeyni K.’nin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatan JASAT, şüphelilerden Zeyni K.’nın il merkezindeki bir apartta saklandığını tespit etti. Olaydan 1 ay sonra yakalanan Zeyni K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırının asıl şüphelisi olan Muhammed M.’nin izini süren JASAT, 2 aydır firari olan saldırganı Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesinde bir aparta düzenlediği operasyonla yakaladı. Yapılan aramada 1 av tüfeği ve 2 sahte kimlik ele geçirildi. Saklanmasına yardımcı olan Ayşe C. ile birlikte gözaltına alınan Muhammed M., ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. İfadesine başvurulan Ayşe C., serbest bırakılırken, Muhammed M. “Kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine sevk edildi.Muhammed M.’nin de yakalanmasıyla tüm şüphelileri yakalanan gazino saldırısında, tutuklu sayısı 6’ye yükseldi.
denizli
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türkiye, saldırı, denizli, şiddet, bar

Rakip gazinonun işlerini bozmak için olay çıkarıp, tüfekle gazinoyu tarayan saldırgan yakalandı

15:48 08.10.2021
© DHA3 kişinin yaralandığı gazino baskının azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklandı
3 kişinin yaralandığı gazino baskının azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© DHA
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Denizli’de rakip gazinonun işleri bozmak için olay çıkarttığı, müşteri gibi gönderdiği kız arkadaşını tekme tokat dövdüğü, 7 arkadaşıyla birlikte pompalı tüfek ve otomatik silahlarla mekanı taradığı iddiasıyla 2 aydır aranan firari saldırgan ile saklanmasına yardımcı olan kadın, JASAT’ın operasyonuyla yakalandı.
9 Ağustos akşamı Denizli'nin Bekilli ilçesinde iddiaya göre; arkadaşlarıyla birlikte rakibi olan gazinoya eğlenmeye giden Muhammed M., içeri girdiğinde karşılaştığı kız arkadaşı Rümeysa Ö.’yü tekme tokat dövdü.
Araya girmeye çalışan işletme çalışanlarıyla tartışma yaşayan Muhammet M., dışarıya çıktıktan bir süre sonra 7 arkadaşıyla birlikte pompalı tüfek ve otomatik silahlarla geri döndü. Mekanın içi ve dışında sağa sola rastgele ateş eden saldırganlar ile yaşanan silahlı kavgada güvenlik görevlisi, garson ve müşteri olan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyon sonucu, olaya karışan 8 şüpheliden 6’sı yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sedat Ö. , Samet Ş., Tamer B. ve Zeki G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kemal D. ve Muhammed M.’nin kız arkadaşı Rümeysa Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kendisine komplo kurulduğunu iddia etti

Olayın ardından açıklamalarda bulunan işletme sahibi Caner Çatım, rakip işletme tarafından kendisine komple kurulduğu iddia etti. Saldırganları kapıda karşıladığını ve önceden bir husumetlerinin bulunmadığını kaydeden Caner Çatım, Muhammed M.’nin işlerini bozmak için kız arkadaşı Rümeysa Ö. ile bir gözcüyü bilerek eğlence mekanına gönderdiğini, daha sonra 2 ayrı araçla mekana gelerek olay çıkarttıklarını öne sürdü.

JASAT firarilerin izini sürdü

Firari durumdaki olayın asıl şüphelileri olan Muhammed M. ve Zeyni K.’nin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatan JASAT, şüphelilerden Zeyni K.’nın il merkezindeki bir apartta saklandığını tespit etti.
Olaydan 1 ay sonra yakalanan Zeyni K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Saldırının asıl şüphelisi olan Muhammed M.’nin izini süren JASAT, 2 aydır firari olan saldırganı Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesinde bir aparta düzenlediği operasyonla yakaladı. Yapılan aramada 1 av tüfeği ve 2 sahte kimlik ele geçirildi. Saklanmasına yardımcı olan Ayşe C. ile birlikte gözaltına alınan Muhammed M., ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. İfadesine başvurulan Ayşe C., serbest bırakılırken, Muhammed M. “Kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine sevk edildi.
Muhammed M.’nin de yakalanmasıyla tüm şüphelileri yakalanan gazino saldırısında, tutuklu sayısı 6’ye yükseldi.
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