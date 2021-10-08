https://tr.sputniknews.com/20211008/reuters-turkiye-40-adet-f-16-satin-almak-icin-abdye-basvurdu-1049633892.html

Reuters: Türkiye, 40 adet F-16 satın almak için ABD'ye başvurdu

Reuters: Türkiye, 40 adet F-16 satın almak için ABD'ye başvurdu

İngiltere merkezli Reuters haber ajansının konuyla ilgili kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin F-16 savaş uçağı modernizasyonu ve 40 yeni uçak... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T03:29+0300

2021-10-08T03:29+0300

2021-10-08T03:32+0300

savunma

abd

türkiye

f-35

f-16

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Reuters haberinde, Türkiye'nin ABD'den F-35 alımının gerçekleşemediği hatırlatılarak Ankara'nın Washington'a Türkiye'nin, 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçaklarının modernizasyonuna ilişkin bazı teçhizatlar için talep mektubu gönderdiği ifadelerine yer verildi.Milyarlarca dolar değerindeki muhtemel anlaşmaya dair başvurunun, sürecin birinci basamağı olarak kabul edilen, ABD Dış Askeri Satışlar aşamasında olduğu, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Kongresi tarafından da onay alması gerekeceği kaydedildi.Ankara, daha önce ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'den 100 adet F-35 sipariş etmiş ancak S-400 krizi nedeniyle 2019'da F-35 programından çıkarılmıştı.

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abd, türkiye, f-35, f-16