https://tr.sputniknews.com/20211008/roscosmos-backani-rogozin-spacexin-starlink-uydulari-savas-amacli-kullanilacak-1049656778.html

Roscosmos Baçkanı Rogozin: SpaceX’in Starlink uyduları savaş amaçlı kullanılacak

Roscosmos Baçkanı Rogozin: SpaceX’in Starlink uyduları savaş amaçlı kullanılacak

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, Elon Musk’ın SpaceX şirketine ait Starlink uydularının gelecekte seyir füzelerini, özel hareket... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T20:37+0300

2021-10-08T20:37+0300

2021-10-08T20:37+0300

dünya

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starlink

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Rogozin, Perviy Kanal televizyonuna açıklamasında, SpaceX’in Starlink programının bu yıl yaklaşık 900 milyon dolar aldığı ve önümüzdeki yıllarda toplamda 20 milyar dolar alacağını belirterek, “Şu soru işareti ortaya çıkıyor, devlet neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor? Çünkü bu tür uzay araçları internet dağıtıyor. Ayrıca seyir füzelerini yönetmek, uçuş sırasında görevini değiştirmek tek destek aracı haline gelebilir, özel hareket timlerini, ajan şebekelerini idare etmekte kullanılabilir. Kendi internetimizi bağımsız biçimde koruma imkanımız olmasın diye doğrudan cep telefonlarına tamamen siyasi ve büyük ölçüde Rus karşıtı içeriğinin dağıtımını gerçekleştirebilir” ifadesini kullandı.Şu ana kadar bin 800 adet Starlink uydusunun Dünya yörüngesine yerleştirildiğini anımsatan Rogozin, yeni aşamalarda sayılarının 42 bine çıkarılmasının planlandığına işaret ederek, “Elbette biz hareketsiz beklemeyeceğiz. Sfera programımız var. Bu yıl Devlet Başkanı’na sunumunu yaptık ve bu enformasyon alanında bağımsızlığımızı korumak için yüzlerce araç fırlatacağız” dedi.

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2021

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roscosmos, space x, starlink