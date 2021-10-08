Roscosmos Başkanı Rogozin: Vostoçnıy uzay üssünde robot güvenlik görevlisi test ediliyor

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ajans çatısı altında faaliyet gösteren Ohrana Bilim Teknik Merkezi’nin, Androidnaya Tehnika özel şirket ve İleri Araştırma Fonu ile işbirliğinde, Vostoçnıy uzay üssünde Merker robot güvenlik platformunu test etmeye başladığını bildirdi.Test edilen teknolojiler arasında, otonom devriye görevinin yerine getirilmesi; üsse sızan hedefin tespiti, belirlenmesi ve yakalanması; terör eylemlerinin önlenmesi ve insansız hava araçlarıyla mücadele gösterildi.Marker robotunun uzaktan kumanda ve otonom şeklinde çalıştığı ifade edilirken şu ana kadar, ikisi tekerlekli ve üçü paletli olmak üzere 5 platformun oluşturulduğu kaydedildi. Robotların, uzay üsleri ile diğer gizli tesislerin güvenliğini sağlama amacıyla kullanılması planlanıyor.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, Vostoçnıy uzay üssünde Merker adlı robot güvenlik platformunun test edilmeye başladığını belirtti.
Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ajans çatısı altında faaliyet gösteren Ohrana Bilim Teknik Merkezi’nin, Androidnaya Tehnika özel şirket ve İleri Araştırma Fonu ile işbirliğinde, Vostoçnıy uzay üssünde Merker robot güvenlik platformunu test etmeye başladığını bildirdi.
Test edilen teknolojiler arasında, otonom devriye görevinin yerine getirilmesi; üsse sızan hedefin tespiti, belirlenmesi ve yakalanması; terör eylemlerinin önlenmesi ve insansız hava araçlarıyla mücadele gösterildi.
Marker robotunun uzaktan kumanda ve otonom şeklinde çalıştığı ifade edilirken şu ana kadar, ikisi tekerlekli ve üçü paletli olmak üzere 5 platformun oluşturulduğu kaydedildi. Robotların, uzay üsleri ile diğer gizli tesislerin güvenliğini sağlama amacıyla kullanılması planlanıyor.