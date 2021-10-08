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Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent, Fethiye'de konser verdi
Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent, Fethiye'de konser verdi
Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet marşlarını seslendirdi. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T23:44+0300
2021-10-08T23:47+0300
yaşam
fethiye
konser
haluk levent
aleksandrov rus kızılordu korosu
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Fethiye Belediyesi öncülüğünde Beşkaza Meydanı’nda verilen konser, Kızılordu askerlerinin taşıdıkları Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmeleriyle başladı.Konserde sahne alan sanatçı Haluk Levent, aralarında Çanakkale Türküsü ile Harbiye ve İzmir marşlarının da bulunduğu Cumhuriyet marşlarını seslendirdi. Konser repertuvarında Rus marşlarına da yer verildi.Sanatseverlerin bazı marşlara eşlik ettiği konser, büyük ilgi gördü.Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Rus Kızılordu Korosu ile Haluk Levent'i ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.Karaca, ilçe sakinlerini sanat ve kültürle buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.Haluk Levent'in Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği, 27 Eylül'de İstanbul'da başlayan, sırasıyla Ankara, Mersin, Adana, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, İzmir'i de kapsayan turne 11 Ekim'de Bursa'da sona erecek.
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fethiye, konser, haluk levent, aleksandrov rus kızılordu korosu

Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent, Fethiye'de konser verdi

23:44 08.10.2021 (güncellendi: 23:47 08.10.2021)
© AA / Ali Rıza AkkırHaluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet marşlarını seslendirdi.
Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet marşlarını seslendirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AA / Ali Rıza Akkır
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Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet marşlarını seslendirdi.
Fethiye Belediyesi öncülüğünde Beşkaza Meydanı’nda verilen konser, Kızılordu askerlerinin taşıdıkları Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmeleriyle başladı.
Konserde sahne alan sanatçı Haluk Levent, aralarında Çanakkale Türküsü ile Harbiye ve İzmir marşlarının da bulunduğu Cumhuriyet marşlarını seslendirdi. Konser repertuvarında Rus marşlarına da yer verildi.
Sanatseverlerin bazı marşlara eşlik ettiği konser, büyük ilgi gördü.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Rus Kızılordu Korosu ile Haluk Levent'i ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Karaca, ilçe sakinlerini sanat ve kültürle buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.
Haluk Levent'in Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği, 27 Eylül'de İstanbul'da başlayan, sırasıyla Ankara, Mersin, Adana, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, İzmir'i de kapsayan turne 11 Ekim'de Bursa'da sona erecek.
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