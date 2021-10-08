Rusya: İdlib’de militanlar kimyasal saldırı provokasyonu hazırlıyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, son bir aydır farklı kaynaklardan, Hayat Tahrir Şam militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinin güneyinde kimyasal maddeleri kullanarak bir provokasyon planladığı yönünde ihbarlar aldıklarını söyledi.Kulit, bugünkü basın toplantısında, “Mevcut bilgilere göre teröristler, Suriye hükümet güçlerini sivillere karşı kimyasal maddeleri kullanmakla suçlamak amacıyla, Kansafra ve Kdura yerleşimleri yakınlarındaki temas hattında, insani örgüt olduğu iddia edilen Beyaz Miğferler’in ve yerli medya kaynaklarının katılımıyla ‘kimyasal saldırı’ mizansenini hayata geçirmeyi planlıyor” diye konuştu.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Heyet Tahrir Şam militanlarının, hükümet ordusunu suçlamak amacıyla İdlib’in Kansafra ve Kdura yerleşimlerinde kimyasal saldırı mizanseni için hazırlıklar yaptığını belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, son bir aydır farklı kaynaklardan, Hayat Tahrir Şam militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinin güneyinde kimyasal maddeleri kullanarak bir provokasyon planladığı yönünde ihbarlar aldıklarını söyledi.
Kulit, bugünkü basın toplantısında, “Mevcut bilgilere göre teröristler, Suriye hükümet güçlerini sivillere karşı kimyasal maddeleri kullanmakla suçlamak amacıyla, Kansafra ve Kdura yerleşimleri yakınlarındaki temas hattında, insani örgüt olduğu iddia edilen Beyaz Miğferler’in ve yerli medya kaynaklarının katılımıyla ‘kimyasal saldırı’ mizansenini hayata geçirmeyi planlıyor” diye konuştu.