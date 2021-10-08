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https://tr.sputniknews.com/20211008/rusya-kaliningrada-yeni-tanklar-sevk-etti-1049634011.html
Rusya Kaliningrad’a yeni tanklar sevk etti
Rusya Kaliningrad’a yeni tanklar sevk etti
Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’nde yerleşen Batı Askeri Bölge birliğinin, 23 adet modernize edilmiş T-72B3M tankı ile takviye edildiği belirtildi. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T04:07+0300
2021-10-08T04:07+0300
savunma
rusya
tank
kaliningrad
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Rusya Baltık Filosu’ndan yapılan açıklamada, “Batı Askeri Bölge’nin Kaliningrad Bölgesi’ndeki askeri birliğine 23 adet modernize edilmiş T-72B3M tankı temin edildi” ifadesine yer verildi.Daha önce Kaliningrad Bölgesi’nde yeni motorize piyade tümeninin oluşturulduğu bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, yeni tümenin, NATO’nun Rusya sınırlarındaki etkinliğini artırmasına yanıt olarak oluşturulduğunu açıklamıştı.
rusya
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rusya, tank, kaliningrad

Rusya Kaliningrad’a yeni tanklar sevk etti

04:07 08.10.2021
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Fotoğraf bankasına gir2018'de Rus ordusunun hizmetine girmesi planlanan yeni askeri araçlar
2018'de Rus ordusunun hizmetine girmesi planlanan yeni askeri araçlar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
/
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Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’nde yerleşen Batı Askeri Bölge birliğinin, 23 adet modernize edilmiş T-72B3M tankı ile takviye edildiği belirtildi.
Rusya Baltık Filosu’ndan yapılan açıklamada, “Batı Askeri Bölge’nin Kaliningrad Bölgesi’ndeki askeri birliğine 23 adet modernize edilmiş T-72B3M tankı temin edildi” ifadesine yer verildi.

Daha önce Kaliningrad Bölgesi’nde yeni motorize piyade tümeninin oluşturulduğu bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, yeni tümenin, NATO’nun Rusya sınırlarındaki etkinliğini artırmasına yanıt olarak oluşturulduğunu açıklamıştı.
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