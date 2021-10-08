Rusya Kaliningrad’a yeni tanklar sevk etti

Rusya Baltık Filosu’ndan yapılan açıklamada, “Batı Askeri Bölge’nin Kaliningrad Bölgesi’ndeki askeri birliğine 23 adet modernize edilmiş T-72B3M tankı temin edildi” ifadesine yer verildi.Daha önce Kaliningrad Bölgesi’nde yeni motorize piyade tümeninin oluşturulduğu bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, yeni tümenin, NATO’nun Rusya sınırlarındaki etkinliğini artırmasına yanıt olarak oluşturulduğunu açıklamıştı.
Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi’nde yerleşen Batı Askeri Bölge birliğinin, 23 adet modernize edilmiş T-72B3M tankı ile takviye edildiği belirtildi.
Rusya Baltık Filosu’ndan yapılan açıklamada, “Batı Askeri Bölge’nin Kaliningrad Bölgesi’ndeki askeri birliğine 23 adet modernize edilmiş T-72B3M tankı temin edildi” ifadesine yer verildi.
Daha önce Kaliningrad Bölgesi’nde yeni motorize piyade tümeninin oluşturulduğu bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, yeni tümenin, NATO’nun Rusya sınırlarındaki etkinliğini artırmasına yanıt olarak oluşturulduğunu açıklamıştı.