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Rusya'da Google'a 4 milyon ruble para cezası kesilebilir
Rusya'da Google'a 4 milyon ruble para cezası kesilebilir
Rusya’da yasaklı içeriği kaldırmayı reddeden Google’a karşı açılan dava, Kasım ayı başında Moskova Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T19:13+0300
2021-10-08T19:14+0300
rusya
google
dünya
para cezası
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Moskova Sulh Ceza Mahkemesi’nden Rus medyasına yapılan açıklamada, “Mahkeme, 8 Ekim’de Google LLC hakkında idari materyali tescil etti. Duruşma, 8 Kasım’da yapılacak” ifadesine yer verildi.Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede yasaklı içeriği kaldırmayı reddeden Google şirketine karşı dava açmıştı. Şirket suçlu bulunursa 4 milyon ruble (yaklaşık 500 bin TL) para cezası alacak.Rusya’da bugüne kadar mahkemeler tarafından Google’a verilen para cezaları toplamda 39 milyon rubleye (yaklaşık 4 milyon 875 bin TL) ulaştı.Roskomnadzor’dan alınan bilgiye göre, Google bugüne kadar sadece 3 milyon 500 bin ruble (437 bin 500 TL) ödedi.
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rusya, google, para cezası

Rusya'da Google'a 4 milyon ruble para cezası kesilebilir

19:13 08.10.2021 (güncellendi: 19:14 08.10.2021)
© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTUREGoogle
Google - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTURE
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Rusya’da yasaklı içeriği kaldırmayı reddeden Google’a karşı açılan dava, Kasım ayı başında Moskova Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Moskova Sulh Ceza Mahkemesi’nden Rus medyasına yapılan açıklamada, “Mahkeme, 8 Ekim’de Google LLC hakkında idari materyali tescil etti. Duruşma, 8 Kasım’da yapılacak” ifadesine yer verildi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede yasaklı içeriği kaldırmayı reddeden Google şirketine karşı dava açmıştı. Şirket suçlu bulunursa 4 milyon ruble (yaklaşık 500 bin TL) para cezası alacak.
Rusya’da bugüne kadar mahkemeler tarafından Google’a verilen para cezaları toplamda 39 milyon rubleye (yaklaşık 4 milyon 875 bin TL) ulaştı.
Roskomnadzor’dan alınan bilgiye göre, Google bugüne kadar sadece 3 milyon 500 bin ruble (437 bin 500 TL) ödedi.
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