Rusya'da Google'a 4 milyon ruble para cezası kesilebilir

Moskova Sulh Ceza Mahkemesi’nden Rus medyasına yapılan açıklamada, “Mahkeme, 8 Ekim’de Google LLC hakkında idari materyali tescil etti. Duruşma, 8 Kasım’da yapılacak” ifadesine yer verildi.Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede yasaklı içeriği kaldırmayı reddeden Google şirketine karşı dava açmıştı. Şirket suçlu bulunursa 4 milyon ruble (yaklaşık 500 bin TL) para cezası alacak.Rusya’da bugüne kadar mahkemeler tarafından Google’a verilen para cezaları toplamda 39 milyon rubleye (yaklaşık 4 milyon 875 bin TL) ulaştı.Roskomnadzor’dan alınan bilgiye göre, Google bugüne kadar sadece 3 milyon 500 bin ruble (437 bin 500 TL) ödedi.
Rusya’da yasaklı içeriği kaldırmayı reddeden Google’a karşı açılan dava, Kasım ayı başında Moskova Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Moskova Sulh Ceza Mahkemesi’nden Rus medyasına yapılan açıklamada, “Mahkeme, 8 Ekim’de Google LLC hakkında idari materyali tescil etti. Duruşma, 8 Kasım’da yapılacak” ifadesine yer verildi.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede yasaklı içeriği kaldırmayı reddeden Google şirketine karşı dava açmıştı. Şirket suçlu bulunursa 4 milyon ruble (yaklaşık 500 bin TL) para cezasıalacak.
Rusya’da bugüne kadar mahkemeler tarafından Google’a verilen para cezaları toplamda 39 milyon rubleye (yaklaşık 4 milyon 875 bin TL) ulaştı.
Roskomnadzor’dan alınan bilgiye göre, Google bugüne kadar sadece 3 milyon 500 bin ruble (437 bin 500 TL) ödedi.