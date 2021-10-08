https://tr.sputniknews.com/20211008/rusyada-googlea-4-milyon-ruble-para-cezasi-kesilebilir-1049654507.html

Rusya'da Google'a 4 milyon ruble para cezası kesilebilir

Rusya'da Google'a 4 milyon ruble para cezası kesilebilir

Rusya’da yasaklı içeriği kaldırmayı reddeden Google’a karşı açılan dava, Kasım ayı başında Moskova Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T19:13+0300

2021-10-08T19:13+0300

2021-10-08T19:14+0300

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Moskova Sulh Ceza Mahkemesi’nden Rus medyasına yapılan açıklamada, “Mahkeme, 8 Ekim’de Google LLC hakkında idari materyali tescil etti. Duruşma, 8 Kasım’da yapılacak” ifadesine yer verildi.Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede yasaklı içeriği kaldırmayı reddeden Google şirketine karşı dava açmıştı. Şirket suçlu bulunursa 4 milyon ruble (yaklaşık 500 bin TL) para cezası alacak.Rusya’da bugüne kadar mahkemeler tarafından Google’a verilen para cezaları toplamda 39 milyon rubleye (yaklaşık 4 milyon 875 bin TL) ulaştı.Roskomnadzor’dan alınan bilgiye göre, Google bugüne kadar sadece 3 milyon 500 bin ruble (437 bin 500 TL) ödedi.

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rusya, google, para cezası