https://tr.sputniknews.com/20211008/rusyada-pandeminin-basindan-beri-gorulen-en-yuksek-gunluk-can-kaybi-kaydedildi-1049646544.html
Rusya'da pandeminin başından beri görülen en yüksek günlük can kaybı
Rusya'da pandeminin başından beri görülen en yüksek günlük can kaybı
Rusya'da Kovid-19 nedeniyle son 1 günde 936 kişin hayatını kaybetti. Bu, pandemi başladığından bu yana kaydedilen en yüksek günlük can kaybı sayısı olarak... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T15:36+0300
2021-10-08T15:36+0300
2021-10-08T15:39+0300
koronavirüs
rusya
aşı
tatyana golikova
vaka
koronavirüs
kovid-19
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Rusya hükümetinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele merkezinin açıklamasına göre, ülkede son bir gün içinde virüs nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetti. Pandeminin başından beri Rusya'da bu denli yüksek bir günlük can kaybı sayısı görülmemişti.Ülkede son bir gün içinde kayda geçirilen yeni vaka sayısı ise 27 bin 246 olarak açıklandı. Bu sayısının önceki güne göre biraz düştüğü görülüyor.Rusya'da Kovid-19'un yol açtığı ölümlerde, 20 Eylül'den bu yana artış gözleniyor.Rusya Başbakanı Tatyana Golikova, bu hafta yaptığı bir açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölen insanların aşı olmadıklarını belirtmiş ve aşı olanlar arasında virüse yakalananların oranının yüzde 2'yi geçmediğini vurgulamıştı.Yeni risk grubuHükümet yetkilileri, sene başında aşı olmuş ancak yeniden aşı olma zamanı gelmiş kişilerin ülkede Kovid-19'a karşı korumasız olan yeni bir risk grubunu oluşturduğunu söyleyerek, vatandaşlara yeniden aşı olmayı geciktirmeme çağrısı yapıyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresinde Kovid-19'a yakalananların olmasının ardından bu kişilerin de yeniden aşılanmayı geciktirmiş yetkililer olduğunu açıklanmıştı.Rusya lideri de hükümet toplantılarında sık sık vatandaşlara, aşı olmayı geciktirmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.Toplumsal bağışıklık oluşamadıRusya'nın kendi geliştirmiş olduğu 3 Kovid-19 aşısı bulunuyor. Söz konusu aşıların kullanıldığı yaygın aşılama programı ocak ayından beri devam etse de aşı karşıtlarının yüksek oranı, ülkede toplumsal bağışıklığa erişmek için gerekli olan aşılanma oranlarına çıkılmasına engel oluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211006/rusya-teroristler-kovid-19u-daha-cok-yaymak-icin-koronavirus-bulasmis-kisileri-kullaniyor-1049586190.html
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rusya, aşı, tatyana golikova, vaka, koronavirüs, kovid-19
Rusya'da pandeminin başından beri görülen en yüksek günlük can kaybı
15:36 08.10.2021 (güncellendi: 15:39 08.10.2021)
Rusya'da Kovid-19 nedeniyle son 1 günde 936 kişin hayatını kaybetti. Bu, pandemi başladığından bu yana kaydedilen en yüksek günlük can kaybı sayısı olarak kayıtlara geçti.
Rusya hükümetinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele merkezinin açıklamasına göre, ülkede son bir gün içinde virüs nedeniyle 36 kişi hayatını kaybetti. Pandeminin başından beri Rusya'da bu denli yüksek bir günlük can kaybı sayısı görülmemişti.
Ülkede son bir gün içinde kayda geçirilen yeni vaka sayısı ise 27 bin 246 olarak açıklandı. Bu sayısının önceki güne göre biraz düştüğü görülüyor.
Rusya'da Kovid-19'un yol açtığı ölümlerde, 20 Eylül'den bu yana artış gözleniyor.
Rusya Başbakanı Tatyana Golikova, bu hafta yaptığı bir açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ölen insanların aşı olmadıklarını belirtmiş ve aşı olanlar arasında virüse yakalananların oranının yüzde 2'yi geçmediğini vurgulamıştı.
Yeni risk grubu
Hükümet yetkilileri, sene başında aşı olmuş ancak yeniden aşı olma zamanı gelmiş kişilerin ülkede Kovid-19'a karşı korumasız olan yeni bir risk grubunu oluşturduğunu söyleyerek, vatandaşlara yeniden aşı olmayı geciktirmeme çağrısı yapıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresinde Kovid-19'a yakalananların olmasının ardından bu kişilerin de yeniden aşılanmayı geciktirmiş yetkililer olduğunu açıklanmıştı.
Rusya lideri de hükümet toplantılarında sık sık vatandaşlara, aşı olmayı geciktirmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.
Toplumsal bağışıklık oluşamadı
Rusya'nın kendi geliştirmiş olduğu 3 Kovid-19 aşısı bulunuyor. Söz konusu aşıların kullanıldığı yaygın aşılama programı ocak ayından beri devam etse de aşı karşıtlarının yüksek oranı, ülkede toplumsal bağışıklığa erişmek için gerekli olan aşılanma oranlarına çıkılmasına engel oluyor.