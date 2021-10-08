Saakaşvili açlık grevine son verdi

Tshvariaşvili, basın mensuplarına açıklamasında, Saakaşvili için geçen Pazartesi günü bir banka kartının hazırlandığını belirterek, “Çok çeşitli gıda ürünlerine erişimi var. Bildiğim kadarıyla birkaç kavanoz bal ve birkaç litre doğal meyve suyu sipariş etti. Bu gıdaları tüketmeye başladı, yani vücudu tükenme ile karşı karşıya değil” ifadesini kullandı.Daha önce Saakaşvili’nin açlık grevinin 8. gününde 12 kilo zayıfladığı bildirilmişti.
Gürcistan Ceza İnfaz Kurumu Şefi Nika Tshvariaşvili, mahkum Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin, 8 gün önce ilan ettiği açlık grevine son verdiğini, bal ve meyve suyu tüketmeye başladığını belirtti.
Tshvariaşvili, basın mensuplarına açıklamasında, Saakaşvili için geçen Pazartesi günü bir banka kartının hazırlandığını belirterek, “Çok çeşitli gıda ürünlerine erişimi var. Bildiğim kadarıyla birkaç kavanoz bal ve birkaç litre doğal meyve suyu sipariş etti. Bu gıdaları tüketmeye başladı, yani vücudu tükenme ile karşı karşıya değil” ifadesini kullandı.
Daha önce Saakaşvili’nin açlık grevinin 8. gününde 12 kilo zayıfladığıbildirilmişti.