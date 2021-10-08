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https://tr.sputniknews.com/20211008/saakasvili-aclik-grevine-son-verdi-1049660252.html
Saakaşvili açlık grevine son verdi
Saakaşvili açlık grevine son verdi
Gürcistan Ceza İnfaz Kurumu Şefi Nika Tshvariaşvili, mahkum Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin, 8 gün önce ilan ettiği açlık grevine son... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T23:32+0300
2021-10-08T23:33+0300
politika
mihail saakaşvili
açlık grevi
gürcistan
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Tshvariaşvili, basın mensuplarına açıklamasında, Saakaşvili için geçen Pazartesi günü bir banka kartının hazırlandığını belirterek, “Çok çeşitli gıda ürünlerine erişimi var. Bildiğim kadarıyla birkaç kavanoz bal ve birkaç litre doğal meyve suyu sipariş etti. Bu gıdaları tüketmeye başladı, yani vücudu tükenme ile karşı karşıya değil” ifadesini kullandı.Daha önce Saakaşvili’nin açlık grevinin 8. gününde 12 kilo zayıfladığı bildirilmişti.
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mihail saakaşvili, açlık grevi, gürcistan

Saakaşvili açlık grevine son verdi

23:32 08.10.2021 (güncellendi: 23:33 08.10.2021)
© REUTERS / Gürcistan İçişleri BakanlığıEski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ülkesinde gözaltına alındı
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ülkesinde gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© REUTERS / Gürcistan İçişleri Bakanlığı
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Gürcistan Ceza İnfaz Kurumu Şefi Nika Tshvariaşvili, mahkum Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin, 8 gün önce ilan ettiği açlık grevine son verdiğini, bal ve meyve suyu tüketmeye başladığını belirtti.
Tshvariaşvili, basın mensuplarına açıklamasında, Saakaşvili için geçen Pazartesi günü bir banka kartının hazırlandığını belirterek, “Çok çeşitli gıda ürünlerine erişimi var. Bildiğim kadarıyla birkaç kavanoz bal ve birkaç litre doğal meyve suyu sipariş etti. Bu gıdaları tüketmeye başladı, yani vücudu tükenme ile karşı karşıya değil” ifadesini kullandı.
Daha önce Saakaşvili’nin açlık grevinin 8. gününde 12 kilo zayıfladığı bildirilmişti.
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