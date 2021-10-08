https://tr.sputniknews.com/20211008/saakasvili-aclik-grevine-son-verdi-1049660252.html

Saakaşvili açlık grevine son verdi

Saakaşvili açlık grevine son verdi

Gürcistan Ceza İnfaz Kurumu Şefi Nika Tshvariaşvili, mahkum Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin, 8 gün önce ilan ettiği açlık grevine son... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T23:32+0300

2021-10-08T23:32+0300

2021-10-08T23:33+0300

politika

mihail saakaşvili

açlık grevi

gürcistan

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Tshvariaşvili, basın mensuplarına açıklamasında, Saakaşvili için geçen Pazartesi günü bir banka kartının hazırlandığını belirterek, “Çok çeşitli gıda ürünlerine erişimi var. Bildiğim kadarıyla birkaç kavanoz bal ve birkaç litre doğal meyve suyu sipariş etti. Bu gıdaları tüketmeye başladı, yani vücudu tükenme ile karşı karşıya değil” ifadesini kullandı.Daha önce Saakaşvili’nin açlık grevinin 8. gününde 12 kilo zayıfladığı bildirilmişti.

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mihail saakaşvili, açlık grevi, gürcistan