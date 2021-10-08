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https://tr.sputniknews.com/20211008/saakasvilinin-sagligi-aclik-grevinin-8-gununde-bozulmaya-basladi-1049649652.html
'Saakaşvili'nin sağlığı açlık grevinin 8. gününde bozulmaya başladı'
'Saakaşvili'nin sağlığı açlık grevinin 8. gününde bozulmaya başladı'
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin, bulunduğu Rustavi Cezaevi’nde ilan ettiği açlık grevinin 8. gününde sağlık durumunun bozulmaya başladığı... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T17:02+0300
2021-10-08T17:03+0300
dünya
mihail saakaşvili
açlık grevi
sağlık durumu
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Avukat Beka Basilaya, cezaevi ziyaretinin arından yaptığı açıklamada, “Mişa’nın (Mihail Saakaşvili) morali yüksek, ama sağlık durumu açlığın 8. gününde kötüleşmeye başladı, bu da çok doğal” ifadesini kullandı.Cezaevi idaresinin Saakaşvili’ye aile üyeleriyle buluşma izni verdiğini belirten Basilaya, “Böyle bir görüşme Pazartesi günü gerçekleşebilir” dedi.Cezaevi önünde toplanan destekçilere gözaltıBu arada Saakaşvili destekçisi bir grup eski Cumhurbaşkanının bulunduğu Rustavi Cezaevi önünde protesto gösterisi düzenledi.Birkaç gösterici, cezaevi duvarına kırmızı boyayla ‘Mişa’ya özgürlük’ yazısını yazmaya çalışınca gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, son yıllarda defalarca Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gelerek Saakaşvili ile görüşen muhalif aktivist Zviad Kuprava da yer alıyor.Protesto gösterisinin devam ettiği belirtildi.Ülke genelinde binlerce ‘Mişa’ya özgürlük’ yazısıEski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili cezaevine yerleştirildikten sonra başta başkenti Tiflis olmak üzere ülkenin birçok şehrinin cadde ve sokaklarında geçen gece ‘Mişa’ya özgürlük’ ifadesi yazıldı.Binaların duvarlarında ve kaldırımlarda binlerce yazı yer alıyor.Belediye çalışanları bu sabah yazıları silmeye çalıştı.Muhalefetteki ‘Birleşik Ulusal Hareket’ partisinin temsilcileri, Saakaşvili özgürlüğe kavuşuncaya kadar bu tür yazıların her gün yazılacağını açıkladı.
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mihail saakaşvili, açlık grevi, sağlık durumu

'Saakaşvili'nin sağlığı açlık grevinin 8. gününde bozulmaya başladı'

17:02 08.10.2021 (güncellendi: 17:03 08.10.2021)
© REUTERS / Valentyn OgirenkoMihail Saakaşvili
Mihail Saakaşvili - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin, bulunduğu Rustavi Cezaevi’nde ilan ettiği açlık grevinin 8. gününde sağlık durumunun bozulmaya başladığı belirtildi.
Avukat Beka Basilaya, cezaevi ziyaretinin arından yaptığı açıklamada, “Mişa’nın (Mihail Saakaşvili) morali yüksek, ama sağlık durumu açlığın 8. gününde kötüleşmeye başladı, bu da çok doğal” ifadesini kullandı.
Cezaevi idaresinin Saakaşvili’ye aile üyeleriyle buluşma izni verdiğini belirten Basilaya, “Böyle bir görüşme Pazartesi günü gerçekleşebilir” dedi.

Cezaevi önünde toplanan destekçilere gözaltı

Bu arada Saakaşvili destekçisi bir grup eski Cumhurbaşkanının bulunduğu Rustavi Cezaevi önünde protesto gösterisi düzenledi.
Birkaç gösterici, cezaevi duvarına kırmızı boyayla ‘Mişa’ya özgürlük’ yazısını yazmaya çalışınca gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, son yıllarda defalarca Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gelerek Saakaşvili ile görüşen muhalif aktivist Zviad Kuprava da yer alıyor.
Protesto gösterisinin devam ettiği belirtildi.

Ülke genelinde binlerce ‘Mişa’ya özgürlük’ yazısı

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili cezaevine yerleştirildikten sonra başta başkenti Tiflis olmak üzere ülkenin birçok şehrinin cadde ve sokaklarında geçen gece ‘Mişa’ya özgürlük’ ifadesi yazıldı.
Binaların duvarlarında ve kaldırımlarda binlerce yazı yer alıyor.
Belediye çalışanları bu sabah yazıları silmeye çalıştı.
Muhalefetteki ‘Birleşik Ulusal Hareket’ partisinin temsilcileri, Saakaşvili özgürlüğe kavuşuncaya kadar bu tür yazıların her gün yazılacağını açıkladı.
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