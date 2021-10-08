Sel felaketi yaşanan Tayland'da bir restoran krizi fırsata çevirdi: Suyun içinde yemek hizmeti

Mason yağmurlarının vurduğu Asya ülkesi Tayland'ın kuzeyindeki yerleşim yerlerinde hayat durma noktasına geldi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği ülkede ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybetti. Afet nedeniyle işletmelerin çoğu kapanmak zorunda kalırken, Chao Phraya Nehri kıyısında bulunan bir restoran, yükselen su seviyesini yeni bir konsepte çevirdi. Suyun içine masalar yerleştirerek hizmet vermeye devam eden restoran sahibi Titiporn Jutimanon, "Müşteriler dalgaları çok seviyor. Kriz olacağını sandığım durum olanağa dönüştü. Pandeminin ardından tekrar kapatsaydım geçimimi sağlayamazdım" dedi. Tayland Restorant Derneği'nin verilerine göre, ülkede Kovid-19 salgını ve kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık 50 bin restoran kapandı.
Sağanak yağışların sele neden olduğu Tayland'da Chao Phraya Nehri kıyısında bulunan bir restoran, krizi fırsata çevirdi. İşletme sahibi restoranı kapatmak yerine müşterilere suyun içinde yemek hizmeti sunmaya başladı.
Mason yağmurlarının vurduğu Asya ülkesi Tayland'ın kuzeyindeki yerleşim yerlerinde hayat durma noktasına geldi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği ülkede ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybetti.
Afet nedeniyle işletmelerin çoğu kapanmak zorunda kalırken, Chao Phraya Nehri kıyısında bulunan bir restoran, yükselen su seviyesini yeni bir konsepte çevirdi.
Suyun içine masalar yerleştirerek hizmet vermeye devam eden restoran sahibi Titiporn Jutimanon, "Müşteriler dalgaları çok seviyor. Kriz olacağını sandığım durum olanağa dönüştü. Pandeminin ardından tekrar kapatsaydım geçimimi sağlayamazdım" dedi.
🇹🇭 Chaopraya Antique Cafe, a famous riverside restaurant in Nonthaburi, has turned the flood crisis into opportunity with “pork surfing”. Whenever a boat passes, the customers have to jump up onto theit seats. It has proved so popular that they are booked out in advance #Thailandpic.twitter.com/EIXCjYP0Xe