https://tr.sputniknews.com/20211008/sel-felaketi-yasanan-taylandda-bir-restoran-krizi-firsata-cevirdi-suyun-icinde-yemek-hizmeti-1049644399.html

Sel felaketi yaşanan Tayland'da bir restoran krizi fırsata çevirdi: Suyun içinde yemek hizmeti

Sel felaketi yaşanan Tayland'da bir restoran krizi fırsata çevirdi: Suyun içinde yemek hizmeti

Sağanak yağışların sele neden olduğu Tayland'da Chao Phraya Nehri kıyısında bulunan bir restoran, krizi fırsata çevirdi. İşletme sahibi restoranı kapatmak... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T14:11+0300

2021-10-08T14:11+0300

2021-10-08T14:11+0300

dünya

tayland

sel

restoran

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Mason yağmurlarının vurduğu Asya ülkesi Tayland'ın kuzeyindeki yerleşim yerlerinde hayat durma noktasına geldi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği ülkede ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybetti. Afet nedeniyle işletmelerin çoğu kapanmak zorunda kalırken, Chao Phraya Nehri kıyısında bulunan bir restoran, yükselen su seviyesini yeni bir konsepte çevirdi. Suyun içine masalar yerleştirerek hizmet vermeye devam eden restoran sahibi Titiporn Jutimanon, "Müşteriler dalgaları çok seviyor. Kriz olacağını sandığım durum olanağa dönüştü. Pandeminin ardından tekrar kapatsaydım geçimimi sağlayamazdım" dedi. Tayland Restorant Derneği'nin verilerine göre, ülkede Kovid-19 salgını ve kısıtlamalar nedeniyle yaklaşık 50 bin restoran kapandı.

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tayland, sel, restoran