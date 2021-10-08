https://tr.sputniknews.com/20211008/selvi-cumhurbaskani-erdogandan-kilicdarogluna-ters-krose-aksenere-iki-salvo-1049636394.html

Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ters kroşe, Akşener'e iki salvo

Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ters kroşe, Akşener'e iki salvo

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa’nın ilk dört maddesi konusunda hassas olan CHP’yi, Kılıçdaroğlu'nun sözleri... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T09:31+0300

2021-10-08T09:31+0300

2021-10-08T09:31+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

chp

hdp

mhp

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

politika

abdulkadir selvi

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Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet partilerine karşı attığı beklenmedik hamleleri ele aldı.Erdoğan'ın CHP'yi, Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerinden eleştirdiğini belirten Selvi, "Boksta buna ters kroşe diyorlar. Anayasa’nın ilk dört maddesi konusunda hassas olan CHP’yi Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerinden vurdu. HDP konusunda hassas olan İYİ Parti’yi ise hem HDP üzerinden hem de Akşener’in en büyük siyasi sermayesi olan 28 Şubat’ın yiğit kadını imajı üzerinden hedef aldı. Şimdi CHP ve İYİ Parti’de Erdoğan’ın bu taktiği anlaşılmaya, arkasından gelecek hamle tahmin edilmeye çalışılıyor. O nedenle hem Erdoğan’ın hamlesini hem de CHP ve İYİ Parti’deki değerlendirmeleri paylaşmak istiyorum. Ayrıca yeni anayasa konusunda Erdoğan’ın AK parti kurmaylarına son talimatını aktaracağım" dedi.Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de iki salvo yaptığını iddia etti ve Akşener'i ilk kez bu kadar doğrudan hedef aldığını öne sürdü. Selvi "Akşener’i Akşener yapan, 28 Şubat’taki duruşuydu. Yiğit kadın imajıydı. Erdoğan, Akşener’in, 28 Şubat kararlarının uygulanmasıyla ilgili olarak rahmetli Mehmet Ali Birand’a yaptığı açıklamanın videosunu izletti. Peki Erdoğan, 28 Şubat üzerinden neden Akşener’i hedef aldı? İYİ Partililere sordum. Üç madde halinde sıraladılar. 1- Meral Akşener’in, muhafazakâr kitlenin gözündeki 28 Şubat’a direnen yiğit kadın imajını yıkmaya çalışıyor. 2- AK Parti tabanına 28 Şubat zulmünü ve başörtüsünü yasağını hatırlatıyor. 3- ‘Meral Akşener, Millet İttifakı’nda muhafazakârların haklarının koruyucusu’ algısının oluşmasının önüne geçmeye çalışıyor.Abdulkadir Selvi yazısına şu şekilde devam etti:

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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, hdp, mhp, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, politika, abdulkadir selvi