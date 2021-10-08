Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211008/sinopta-kalekondulara-39-yil-sonra-yikim-karari-1049655055.html
Sinop'ta 'kalekondu'lara 39 yıl sonra yıkım kararı
Sinop'ta 'kalekondu'lara 39 yıl sonra yıkım kararı
Tarihi Sinop Kalesine bitişik inşa edilen yapılarla ilgili karar çıktı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kalenin çevresindeki 35 yapı tamamen... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T19:32+0300
2021-10-08T19:32+0300
türkiye
sinop
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049655029_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4a9a84b2a51f2953dde784837690b54d.jpg
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Sinop Kalesi ‘kalekondu’ olarak adlandırılan yapılara teslim oldu.Sinop Kalesi surlarla iç içe, bitişik ya da hemen yanında bulunan ruhsatlı, tapulu ve bir kısmı ise kaçak olan 35 ev, zaman içerisinde vatandaşlar tarafından yenilendi.PVC pencere, Fransız balkon yaptırıldı, çanak anten takıldı.Kamulaştırma maliyetleri nedeniyle yıkılamayan yapılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ayrılan ödenekle yıkım programına alındı.Yapılar gelecek yıl yıkılarak kale restore edilecek.'Maliyeti 15 milyon civarında'Kalekondularla ilgili çalışma başlattıklarını ifade eden Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, “35 kalekondunun maliyeti 15 milyon civarında. Bakanlığımıza yatırım teklifi şeklinde sunduk ve takip ediyoruz" dedi.Süren, "Bu sene yetişmesi mümkün değil. 2022 yılında kalekondular tamamen yıkılacak. Acil onarım ve müdahale gerektiren yerler vardı. İskele mevkiinde bulunan kalenin gövdesinde kopmalar oldu. Özellikle Lonca kapısında can güvenliği açısından tehlike arz eden yerler vardı. 10 milyon ödenek ayrıldı” diye konuştu.
türkiye
sinop
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049655029_374:0:2625:1688_1920x0_80_0_0_cc850a10405171e09d272d4be703db5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sinop

Sinop'ta 'kalekondu'lara 39 yıl sonra yıkım kararı

19:32 08.10.2021
© DHAkalekondu
kalekondu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© DHA
Abone ol
Tarihi Sinop Kalesine bitişik inşa edilen yapılarla ilgili karar çıktı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kalenin çevresindeki 35 yapı tamamen yıkılacak. Kalenin de restorasyonu yapılacak.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Sinop Kalesi ‘kalekondu’ olarak adlandırılan yapılara teslim oldu.
Sinop Kalesi surlarla iç içe, bitişik ya da hemen yanında bulunan ruhsatlı, tapulu ve bir kısmı ise kaçak olan 35 ev, zaman içerisinde vatandaşlar tarafından yenilendi.
PVC pencere, Fransız balkon yaptırıldı, çanak anten takıldı.
Kamulaştırma maliyetleri nedeniyle yıkılamayan yapılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ayrılan ödenekle yıkım programına alındı.
Yapılar gelecek yıl yıkılarak kale restore edilecek.

'Maliyeti 15 milyon civarında'

Kalekondularla ilgili çalışma başlattıklarını ifade eden Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, “35 kalekondunun maliyeti 15 milyon civarında. Bakanlığımıza yatırım teklifi şeklinde sunduk ve takip ediyoruz" dedi.
Süren, "Bu sene yetişmesi mümkün değil. 2022 yılında kalekondular tamamen yıkılacak. Acil onarım ve müdahale gerektiren yerler vardı. İskele mevkiinde bulunan kalenin gövdesinde kopmalar oldu. Özellikle Lonca kapısında can güvenliği açısından tehlike arz eden yerler vardı. 10 milyon ödenek ayrıldı” diye konuştu.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:32Sinop'ta 'kalekondu'lara 39 yıl sonra yıkım kararı
19:23Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a fahri doktora unvanı
19:13Rusya'da Google'a 4 milyon ruble para cezası kesilebilir
19:11MEB’de istihdam edilecek 6 bin 132 destek personeli için başvuru tarihi belli oldu
19:04Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki hukuk savaşı sona erdi
18:54Oyuncular Sendikası'ndan 'Ezgi Mola' ve 'Farah Zeynep Abdullah' açıklaması
18:47Ankaragücü'nden PFDK'ya tepki
18:40İmamoğlu: Beni bu kadar severseniz, sizi alır İstanbul’a götürürüm
18:36Çin'in Ay'dan getirdiği kaya örneklerinin 2 milyar yaşında olduğu ortaya çıktı
18:24İspanya'da jinekolojik muayenede 'lezbiyenlik hastalıktır' teşhisi konulması infial yarattı
18:22Kaliforniya seks sırasında partnerden gizli kondom çıkartmayı yasakladı
18:16ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Türkçe Twitter hesabı açtı
18:15İngiltere maçı öncesi Andorra'nın stadında yangın çıktı: Karşılaşma ertelenebilir
18:00Akademisyen Aylin Sözer'in katil zanlısı Kemal Ayyıldız, cinayeti başkasının işlediğini iddia etti
17:58Getir ve BiTaksi'den işbirliği: 'GetirBiTaksi' hizmete başladı
17:55Fatih Terim, Arda Turan konusunda kararını verdi
17:4830 metre yükseklikten BMW’nun üstüne düştü, kurtuldu
17:44Kuzeninin çalıştığı marketi soydu, aksayarak yürüyüşünden tespit edilip yakalandı
17:43Yırtıcı hayvanlar parçalasın diye dağa bırakılan kediler köylülere sığındı
17:41AK Partili Akbaşoğlu: Yeni sisteme göre herkes 2 kez cumhurbaşkanı adayı olabilir