https://tr.sputniknews.com/20211008/sinopta-kalekondulara-39-yil-sonra-yikim-karari-1049655055.html

Sinop'ta 'kalekondu'lara 39 yıl sonra yıkım kararı

Sinop'ta 'kalekondu'lara 39 yıl sonra yıkım kararı

Tarihi Sinop Kalesine bitişik inşa edilen yapılarla ilgili karar çıktı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kalenin çevresindeki 35 yapı tamamen... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T19:32+0300

2021-10-08T19:32+0300

2021-10-08T19:32+0300

türkiye

sinop

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Sinop Kalesi ‘kalekondu’ olarak adlandırılan yapılara teslim oldu.Sinop Kalesi surlarla iç içe, bitişik ya da hemen yanında bulunan ruhsatlı, tapulu ve bir kısmı ise kaçak olan 35 ev, zaman içerisinde vatandaşlar tarafından yenilendi.PVC pencere, Fransız balkon yaptırıldı, çanak anten takıldı.Kamulaştırma maliyetleri nedeniyle yıkılamayan yapılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan ayrılan ödenekle yıkım programına alındı.Yapılar gelecek yıl yıkılarak kale restore edilecek.'Maliyeti 15 milyon civarında'Kalekondularla ilgili çalışma başlattıklarını ifade eden Sinop İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, “35 kalekondunun maliyeti 15 milyon civarında. Bakanlığımıza yatırım teklifi şeklinde sunduk ve takip ediyoruz" dedi.Süren, "Bu sene yetişmesi mümkün değil. 2022 yılında kalekondular tamamen yıkılacak. Acil onarım ve müdahale gerektiren yerler vardı. İskele mevkiinde bulunan kalenin gövdesinde kopmalar oldu. Özellikle Lonca kapısında can güvenliği açısından tehlike arz eden yerler vardı. 10 milyon ödenek ayrıldı” diye konuştu.

türkiye

sinop

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