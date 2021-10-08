https://tr.sputniknews.com/20211008/sokak-kedisini-evlat-edindi-sonra-fakirlik-belgesi-cikardi--1049650561.html

Sokak kedisini 'evlat edindi', sonra 'fakirlik belgesi' çıkardı

Sokak kedisini 'evlat edindi', sonra 'fakirlik belgesi' çıkardı

Esenler Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Yusuf Aslan, sokak kedisine fakirlik belgesi çıkararak mama yardımı için Esenler Kaymakamlığı’na müracaat etti. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T17:21+0300

2021-10-08T17:21+0300

2021-10-08T17:21+0300

sokak kedisi

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Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Yusuf Aslan, mahallesindeki bir sokak kedisine fakirlik belgesi çıkararak mama alabilmek için Esenler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat etti.Baba adı yerine kendi adını, anne adı yerine eşinin ismini yazarak adeta kediyi evlatlık edinen Muhtar Aslan, fakirlik kâğıdını Vakıf Müdürü Dilek Karataş’a teslim etti.Aslan, son zamanlarda sokak hayvanlarına yapılan işkence ve zulümlerin kendisini üzdüğünü ve buna dikkat çekmek adına böyle bir şey yaptığını belirtti:Sonuç bekleniyorMahalle muhtarının sembolik başvurusu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Esenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Dilek Karataş’ın nasıl bir yol takip edeceği merak konusu oldu. Kendilerine böyle bir başvurunun ilk defa geldiğini belirten Karataş, bu ilginç tavrın sokak hayvanlarına karşı duyarlılık için çok anlamlı olduğunu söyledi.

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sokak kedisi