https://tr.sputniknews.com/20211008/son-dakika-lewis-hamiltona-turkiye-grand-prixsine-10-sira-geriden-baslama-cezasi-1049640727.html

Lewis Hamilton'a Türkiye Grand Prix'sine 10 sıra geriden başlama cezası

Lewis Hamilton'a Türkiye Grand Prix'sine 10 sıra geriden başlama cezası

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, güç ünitesindeki değişiklik nedeniyle pazar günü yapılacak Türkiye Grand Prix'sine 10 sıra geriden... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T12:07+0300

2021-10-08T12:07+0300

2021-10-08T12:30+0300

lewis hamilton

spor

ceza

formula 1 türkiye grand prix

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Formula 1'den yapılan açıklamada, güç ünitesinde yalnızca içten yanmalı motoru değiştiren Büyük Britanyalı pilotun 10 sıra geriden başlama cezası aldığı kaydedildi.Pilotlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi verdiği Max Verstappen'in iki puan önünde lider durumda bulunan Hamilton, kalan yarışlarda motor sorunu yaşamamak için güç ünitesinde değişikliğe gitti.Güç ünitesinin tamamını değiştirmesi halinde yarışa son sıradan başlama cezasıyla karşı karşıya kalacak Hamilton, ünitedeki turbo, hibrit sistem, akü ve elektronik aksam gibi bileşenlerde değişikliğe gitmeyerek cezasını 10 sırayla sınırlandırmış oldu.Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz'ın ünitedeki değişiklik nedeniyle Türkiye Grand Prix'sine son sıradan başlayacağı açıklanmıştı.

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lewis hamilton, ceza, formula 1 türkiye grand prix