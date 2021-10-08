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https://tr.sputniknews.com/20211008/suriyenin-humus-sehrine-fuze-saldirisi-1049658759.html
Suriye’nin Humus şehrine füze saldırısı
Suriye’nin Humus şehrine füze saldırısı
Suriye hava savunma sistemlerini Humus şehrine düzenlenen füze saldırısını püskürtmeye çalıştığı belirtildi. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T22:30+0300
2021-10-08T22:30+0300
2021-10-08T22:30+0300
dünya
suriye
humus
füze saldırısı
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Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberinde, “Ülkenin hava savunma güçleri, Humus şehrinin gökyüzündeki saldırganlığını püskürtüyor” ifadesine yer verildi.Suriye devlet televizyonu, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini belirtti. Haberinde, “İsrail saldırısı, ülkenin ortasındaki bölgeyi hedef alıyor, hava savunması saldırıyı püskürtüyor” ifadesi kullanıldı.
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suriye, humus, füze saldırısı
Suriye’nin Humus şehrine füze saldırısı Ayrıntılar geliyor
Suriye hava savunma sistemlerini Humus şehrine düzenlenen füze saldırısını püskürtmeye çalıştığı belirtildi.
Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberinde,
ifadesine yer verildi. “Ülkenin hava savunma güçleri, Humus şehrinin gökyüzündeki saldırganlığını püskürtüyor” Suriye devlet televizyonu, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini belirtti.
Haberinde,
ifadesi kullanıldı. “İsrail saldırısı, ülkenin ortasındaki bölgeyi hedef alıyor, hava savunması saldırıyı püskürtüyor”