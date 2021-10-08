https://tr.sputniknews.com/20211008/taksicinin-kopegi-calindi-once-sevdi-sonra-da-kucaklayip-goturdu-1049645675.html

Taksicinin köpeği çalındı: Önce sevdi, sonra da kucaklayıp götürdü

Taksicinin köpeği çalındı: Önce sevdi, sonra da kucaklayıp götürdü

Sarıyer'de bir kadın, taksicinin durak önünde oynayan 'Hera' isimli köpeğini çaldı. İlçin, köpeği çalan kadından şikayetçi olurken, hırsızlık anları güvenlik... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T15:07+0300

2021-10-08T15:07+0300

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yaşam

istanbul

türkiye

köpek

sarıyer

hırsızlık

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Ahmet İlçin'e ait 'Hera' isimli iki aylık yavru köpek dışarı çıkarıldıktan bir müddet sonra ortadan kayboldu. Köpeğin sahibi ve arkadaşları çevrede yaptıkları tüm aramalara rağmen köpeği bulamadı. Çevrede bulunan bir sitenin güvenlik kameralarını inceleyen İlçin, taksi durağının önünde oynayan Hera'ya yaklaşan bir kadının, köpeği bir müddet sevdiğini gördü. Ardından etrafa bakınıp kimsenin olmadığını fark eden kadın köpeği kucağına alarak uzaklaştı. Ahmet İlçin karakola giderek köpeğini çalan kadından şikayetçi oldu. Görüntüleri incelemeye alan polis köpeği çalan kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.'Çocuğum kaybolmuş gibi üzüldüm'Ahmet İlçin, "Karakola gidip şikayetçi olduktan sonra kayıtlara baktık. Mavi kabanlı bir kadın köpeği görüyor, seviyor. Sağına soluna bakıyor, ondan sonra alıp götürüyor aşağıya doğru. Kadını hiç görmedim daha önce. Daire sakinlerine de benzemiyor. Oraya gelen bir temizlikçi, bakıcı veya bir misafir de olabilir. Daire sakini de olabilir. Bugüne kadar çevre sitelerine baktık. Bize yakın bütün sitelere baktık, bulamadık. Karakola da şikayetçi olduk. Ben bugüne kadar hiç köpek beslemedim, 42 yaşındayım. Ama bu yavruyu sahiplendikten sonra içimde hayvan sevgisi artı. Bir çocuğummuş gibi. Benim üç tane çocuğum var. Sanki çocuklarımdan birisi kaybolmuş gibi çok üzülüyorum. Duraktaki arkadaşlar da çok üzülüyor. Daire sakinleri de sevenler her gün gelip soruyorlar. Onlar da çok seviyor. Bekliyoruz böyle inşallah gelecek" dedi.

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istanbul, türkiye, köpek, sarıyer, hırsızlık