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Tamer Karadağlı'dan Çocuklar Duymasın itirafı: Keşke o ayrıldığında ben de ayrılsaydım
Tamer Karadağlı'dan Çocuklar Duymasın itirafı: Keşke o ayrıldığında ben de ayrılsaydım
Tamer Karadağlı, 2003 yılında 'Çocuklar Duymasın'daki partneri Pınar Altuğ'un 'ihanet' iddialarının ardından diziden ayrılmasıyla ilgili konuştu. Karadağlı... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T13:29+0300
2021-10-08T13:30+0300
çocuklar duymasın
yaşam
tamer karadağlı
pınar altuğ
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Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programı 'Dur Bir Dinle'ye konuk oldu. 'Şimdiki oyuncuların hepsi birbirine benziyor, inandırıcı gelmiyorlar'Açıklamalarda bulunan 54 yaşındaki Karadağlı, genç meslektaşlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu:'Pınar’a da söyledim...'Ünlü oyuncunun 'Çocuklar Duymasın'daki partneri Pınar Altuğ, 2003 yılında 'ihanet' iddiaları ortaya atılınca diziden ayrılmıştı.O dönemle ilgili bir itirafta bulunan Karadağlı, "Pınar’a da söyledim, 'Keşke sen ayrıldığında, ben de ayrılsaydım' dedim. O her zaman içimde bir acı oldu. Olması gereken oydu ama o zamanki şartlar, televizyonculuk farklıydı" diye konuştu.
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çocuklar duymasın, tamer karadağlı, pınar altuğ, itiraf

Tamer Karadağlı'dan Çocuklar Duymasın itirafı: Keşke o ayrıldığında ben de ayrılsaydım

13:29 08.10.2021 (güncellendi: 13:30 08.10.2021)
© YouTube/Çocuklar DuymasınÇocuklar Duymasın
Çocuklar Duymasın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© YouTube/Çocuklar Duymasın
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Tamer Karadağlı, 2003 yılında 'Çocuklar Duymasın'daki partneri Pınar Altuğ'un 'ihanet' iddialarının ardından diziden ayrılmasıyla ilgili konuştu. Karadağlı, "Pınar'a 'Keşke sen ayrıldığında, ben de ayrılsaydım' dedim. O her zaman içimde bir acı oldu. Olması gereken oydu ama o zamanki şartlar, televizyonculuk farklıydı" dedi
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programı 'Dur Bir Dinle'ye konuk oldu.

'Şimdiki oyuncuların hepsi birbirine benziyor, inandırıcı gelmiyorlar'

Açıklamalarda bulunan 54 yaşındaki Karadağlı, genç meslektaşlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu:
"Şimdiki oyuncuların hepsi birbirine benziyor. Bana çok inandırıcı gelmiyorlar. Ben bir role hazırlanırken 'Bu adam nasıl yetişmiştir, nasıl giyinir, nasıl bir saat takar?' hepsini düşünürüm. Şimdi dizilerde bütün kızlar neredeyse aynı bakıyor. Bütün jönler kirli sakallı. Holding sahibini oynuyor ama kirli sakallı. Türkiye’deki holding sahiplerinden hiçbirini öyle görmedim. O yüzden belki de onları tanımıyorum. Benim bir role hazırlanırken kilo almam, kilo vermem, saçımı kazıtmam o yüzden farklı geliyor. Hepsi, mesleğe saygıyla alakalı."

'Pınar’a da söyledim...'

Ünlü oyuncunun 'Çocuklar Duymasın'daki partneri Pınar Altuğ, 2003 yılında 'ihanet' iddiaları ortaya atılınca diziden ayrılmıştı.
O dönemle ilgili bir itirafta bulunan Karadağlı, "Pınar’a da söyledim, 'Keşke sen ayrıldığında, ben de ayrılsaydım' dedim. O her zaman içimde bir acı oldu. Olması gereken oydu ama o zamanki şartlar, televizyonculuk farklıydı" diye konuştu.
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