https://tr.sputniknews.com/20211008/tamer-karadaglidan-cocuklar-duymasin-itirafi-keske-o-ayrildiginda-ben-de-ayrilsaydim-1049643141.html

Tamer Karadağlı'dan Çocuklar Duymasın itirafı: Keşke o ayrıldığında ben de ayrılsaydım

Tamer Karadağlı'dan Çocuklar Duymasın itirafı: Keşke o ayrıldığında ben de ayrılsaydım

Tamer Karadağlı, 2003 yılında 'Çocuklar Duymasın'daki partneri Pınar Altuğ'un 'ihanet' iddialarının ardından diziden ayrılmasıyla ilgili konuştu. Karadağlı... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T13:29+0300

2021-10-08T13:29+0300

2021-10-08T13:30+0300

çocuklar duymasın

yaşam

tamer karadağlı

pınar altuğ

itiraf

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049643112_0:0:620:349_1920x0_80_0_0_b022c11fe0034c5435156a315aad03d9.jpg

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programı 'Dur Bir Dinle'ye konuk oldu. 'Şimdiki oyuncuların hepsi birbirine benziyor, inandırıcı gelmiyorlar'Açıklamalarda bulunan 54 yaşındaki Karadağlı, genç meslektaşlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu:'Pınar’a da söyledim...'Ünlü oyuncunun 'Çocuklar Duymasın'daki partneri Pınar Altuğ, 2003 yılında 'ihanet' iddiaları ortaya atılınca diziden ayrılmıştı.O dönemle ilgili bir itirafta bulunan Karadağlı, "Pınar’a da söyledim, 'Keşke sen ayrıldığında, ben de ayrılsaydım' dedim. O her zaman içimde bir acı oldu. Olması gereken oydu ama o zamanki şartlar, televizyonculuk farklıydı" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

çocuklar duymasın, tamer karadağlı, pınar altuğ, itiraf