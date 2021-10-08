Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211008/tarihi-bir-temerrut-tehdidi-abd-senatosundan-borc-limitinin-kisa-sureli-artirilmasina-onay-1049634112.html
Tarihi bir temerrüt tehdidi: ABD Senatosu'ndan borç limitinin kısa süreli artırılmasına onay
Tarihi bir temerrüt tehdidi: ABD Senatosu'ndan borç limitinin kısa süreli artırılmasına onay
ABD Senatosu, borç limitinin kısa süreli olarak artırılmasına yönelik yasa tasarısını onayladı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T04:38+0300
2021-10-08T04:38+0300
dünya
abd
abd senatosu
borç
borç limiti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104154/22/1041542221_0:89:3327:1960_1920x0_80_0_0_46bf811b6d695dccc4c100a2916b0c92.jpg
Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir süren görüşmelerin ardından söz konusu tasarı, Senato'da 48'e karşı 50 oyla kabul edildi.Bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olan tasarı ile borç limitinin, 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılması öngörülüyor.Borç limiti kriziABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken, ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için "olağanüstü önlemler" almaya başlamıştı.Borç limitinin artırılması veya askıya alınması için Kongre'ye defalarca çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son olarak Kongre'nin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104154/22/1041542221_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_9f96578383f6f03d1edb7e7abfd49a93.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd senatosu, borç, borç limiti

Tarihi bir temerrüt tehdidi: ABD Senatosu'ndan borç limitinin kısa süreli artırılmasına onay

04:38 08.10.2021
© REUTERS / Jonathan ErnstABD Senatosu
ABD Senatosu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Abone ol
ABD Senatosu, borç limitinin kısa süreli olarak artırılmasına yönelik yasa tasarısını onayladı.
Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir süren görüşmelerin ardından söz konusu tasarı, Senato'da 48'e karşı 50 oyla kabul edildi.
Bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olan tasarı ile borç limitinin, 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılması öngörülüyor.

Borç limiti krizi

ABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.
Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.
Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken, ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için "olağanüstü önlemler" almaya başlamıştı.
Borç limitinin artırılması veya askıya alınması için Kongre'ye defalarca çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son olarak Kongre'nin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtmişti.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:03Japonya Başbakanı: Rusya ile ikili barış anlaşması müzakerelerini sürdürme konusunda anlaştık
04:38Tarihi bir temerrüt tehdidi: ABD Senatosu'ndan borç limitinin kısa süreli artırılmasına onay
04:07Rusya Kaliningrad’a yeni tanklar sevk etti
03:29Reuters: Türkiye, 40 adet F-16 satın almak için ABD'ye başvurdu
03:27İranlı denizcilerin Körfez’de ABD botlarını kovaladığı anların görüntüleri yayınlandı
03:09Kovid-19 salgını, 2022 Cenevre Otomobil Fuarı'nı da iptal ettirdi
03:06Trans bireyin ölümünde, sevgilisi 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı
02:54Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda 3 patlama
02:31TEM’de 7 milyon adet kaçak makaron ele geçirildi
02:15İki bakanlık için 135 personel alınacak
02:04"Telefon çalsa Cumhurbaşkanı Erdoğan arıyor olsa, ona ne söylersiniz?" sorusuna İmamoğlu'ndan yanıt
01:44Avcılar’da yüzüne yanıcı kimyasal madde atılan kadın ağır yaralandı
01:44Lübnan'da 243 emniyet personeli ile 4 subay, zorlu ekonomik koşullar nedeniyle firar etti
01:25ABD denizaltısı Pasifik'te bilinmeyen bir cisme çarptı
01:22Özbekistan, Rusya'yla ortak Sputnik V üretimine başladı
01:17Davutoğlu: Anayasa'nın ilk 4 maddesini özgürlükçü laiklik olarak yorumluyorum
01:12Hatay'da nar ekşisi şişelerinden uyuşturucu çıktı
01:09Mete Gazoz'un anneannesi trafik kazasında yaşamını yitirdi
01:02AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İran heyetiyle görüştü
01:00Karga 'Duman' kendisini iyileştiren çocuğun peşinden bir yıldır ayrılmıyor