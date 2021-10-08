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"Telefon çalsa Cumhurbaşkanı Erdoğan arıyor olsa, ona ne söylersiniz?" sorusuna İmamoğlu'ndan yanıt
"Telefon çalsa Cumhurbaşkanı Erdoğan arıyor olsa, ona ne söylersiniz?" sorusuna İmamoğlu'ndan yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal içerik sitesi Onedio'ya kendisiyle ilgili gelen soruları yanıtladı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T02:04+0300
2021-10-08T02:04+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
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İmamoğlu, "Tam şu an telefon çalsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan arıyor olsa, ona ne söylersiniz" sorusuna yanıt verdi.İmamoğlu, gelen soruya şu yanıtı verdi:
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recep tayyip erdoğan, türkiye, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu

"Telefon çalsa Cumhurbaşkanı Erdoğan arıyor olsa, ona ne söylersiniz?" sorusuna İmamoğlu'ndan yanıt

02:04 08.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal içerik sitesi Onedio'ya kendisiyle ilgili gelen soruları yanıtladı.
İmamoğlu, "Tam şu an telefon çalsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan arıyor olsa, ona ne söylersiniz" sorusuna yanıt verdi.
İmamoğlu, gelen soruya şu yanıtı verdi:
"Soruyu yollayan da Yıldırım. Allah’tan Enes var ben Binali Bey zannettim. Valla bana niye randevu vermediniz Sayın Cumhurbaşkanım derim yani. Ben İstanbul Belediye Başkanıyım. Bana randevu vermek Ekrem İmamoğlu’na randevu vermek anlamına gelmez. 16 milyon İstanbulluya randevu vermemek anlamına gelir. Açık söyleyeyim İstanbulluya randevu vermeyene İstanbullu da oy vermez"
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