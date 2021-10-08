https://tr.sputniknews.com/20211008/telefon-calsa-cumhurbaskani-erdogan-ariyor-olsa-ona-ne-soylersiniz-sorusuna-imamoglundan-yanit-1049632823.html

"Telefon çalsa Cumhurbaşkanı Erdoğan arıyor olsa, ona ne söylersiniz?" sorusuna İmamoğlu'ndan yanıt

"Telefon çalsa Cumhurbaşkanı Erdoğan arıyor olsa, ona ne söylersiniz?" sorusuna İmamoğlu'ndan yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal içerik sitesi Onedio'ya kendisiyle ilgili gelen soruları yanıtladı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T02:04+0300

2021-10-08T02:04+0300

2021-10-08T02:04+0300

politika

recep tayyip erdoğan

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

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İmamoğlu, "Tam şu an telefon çalsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan arıyor olsa, ona ne söylersiniz" sorusuna yanıt verdi.İmamoğlu, gelen soruya şu yanıtı verdi:

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, türkiye, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu