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TikTok'ta 'öğretmenini tokatla challange'ına katılan bir çocuk öğretmenini hastanelik etti
Sosyal paylaşım platformu TikTok'ta başlayan 'öğretmenini tokatla’ challenge’ından etkilendiği belirtilen bir genç, öğretmenini hastanelik etti.
ABD'de TikTok'ta başlatılan 'öğretmenini tokatla' challenge'ından etkilendiği ifade edilen bir lise öğrencisi, öğretmenini hastanelik etti.
Son haftalarda başlatılan söz konusu challenge'a çok sayıda kullanıcı katıldı.
Louisiana eyaletindeki Covington Lisesi'nde öğrenci olan 18 yaşındaki Larianna Jackson, ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler sınıftan çıktığı sırada 64 yaşınaki İngilizce öğretmenini yumrukladı.
A Louisiana high school student is facing a felony charge of battery after she punched a teacher several times in a classroom on Wednesday, the authorities said, an attack that was recorded on video and may have been inspired by a TikTok challenge. https://t.co/rNvbw789Ig— The New York Times (@nytimes) October 8, 2021
Jackson'un öğretmeni yumrukladığı anlar öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.
Olayın ardından öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı.
Jackson'un darp suçlamasından hüküm giymesi durumunda 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ya da 5 bin dolara kadar para cezası alabileceği belirtiliyor.
Bununla birlikte polis, öğretmenin hastaneye sevk edildikten sonra tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği bilgisini verdi.
Yaşananları kayda alan öğrencilerin cep telefonların el konulsa bu görüntülerin Facebook ve Instagram'da paylaşıldığı söyleniyor.
Öte yandan okul yönetimi de saldırıyla alakalı inceleme başlattığını duyurdu.
TikTok platformunun Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, bu içeriklerin trend olmadığı ve kaldırılacağı vurgulandı.
The rumored 'slap a teacher' dare is an insult to educators everywhere. And while this is not a trend on TikTok, if at any point it shows up, content will be removed. Learn more about practicing responsible behavior here: https://t.co/68VWesl9rf— TikTokComms (@TikTokComms) October 6, 2021