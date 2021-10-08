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Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı
Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İran arasındaki istişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye, Afganistan, Kafkasya ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T22:54+0300
2021-10-08T22:54+0300
politika
iran
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Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan ikili istişarelere ilişkin yaptığı paylaşımda istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında Ankara’da gerçekleştirildiğini duyurdu.Paylaşımda şunlar kaydedildi:"İstişarelerde, ikili ilişkilerimiz ele alınmış; ayrıca Suriye, Afganistan, Kafkasya ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."
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iran, türkiye, görüşme

Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı

22:54 08.10.2021
© AATürkiye-İran görüşme
Türkiye-İran görüşme - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İran arasındaki istişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye, Afganistan, Kafkasya ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.
Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan ikili istişarelere ilişkin yaptığı paylaşımda istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında Ankara’da gerçekleştirildiğini duyurdu.
Paylaşımda şunlar kaydedildi:
"İstişarelerde, ikili ilişkilerimiz ele alınmış; ayrıca Suriye, Afganistan, Kafkasya ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."
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