https://tr.sputniknews.com/20211008/turkiye-ile-iran-arasindaki-siyasi-istisareler-tamamlandi-1049659209.html

Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı

Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İran arasındaki istişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye, Afganistan, Kafkasya ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T22:54+0300

2021-10-08T22:54+0300

2021-10-08T22:54+0300

politika

iran

türkiye

görüşme

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Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'dan ikili istişarelere ilişkin yaptığı paylaşımda istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında Ankara’da gerçekleştirildiğini duyurdu.Paylaşımda şunlar kaydedildi:"İstişarelerde, ikili ilişkilerimiz ele alınmış; ayrıca Suriye, Afganistan, Kafkasya ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."

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iran, türkiye, görüşme