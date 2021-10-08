https://tr.sputniknews.com/20211008/turkiyede-koronavirusten-188-can-kaybi-30-bin-201-yeni-vaka-1049655785.html

Türkiye'de koronavirüsten 188 can kaybı, 30 bin 201 yeni vaka

Türkiye'de koronavirüsten 188 can kaybı, 30 bin 201 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 115 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T20:02+0300

2021-10-08T20:02+0300

2021-10-08T20:15+0300

koronavirüs

koronavirüs

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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 8 Ekim’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 30 bin 201 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 oldu. Bir günde toplam 360 bin 115 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 167 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 74,16 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,69 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 37 bin 763’e yükseldi.'Aşılamada ilk sırada Kırklareli var'Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’ni Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.'En düşük aşılama Şanlıurfa'Bakanlığın tablosuna göre yüzde 48,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti. Öte yandan mavi il sayısı Mersin'in eklenmesiyle 26'ya yükseldi.Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor” dedi.

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koronavirüs