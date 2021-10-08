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Twitter'den yeni özellik: Kullanıcılar kavgadan önce uyarılacak
Twitter'den yeni özellik: Kullanıcılar kavgadan önce uyarılacak
Twitter tarafından yapılan açıklamaya göre henüz test aşamasında olan özellikle, gergin ilerleyen sohbetlerde kullanıcılara iletişimde saygılı ve farklı... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T07:51+0300
2021-10-08T07:50+0300
yaşam
tartışma
uyarı
twitter
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Twitter, gergin bir seyirde ilerleyen sohbetlerde kullanıcılara uyarıda bulunacak. Henüz test aşamasında olan yeni özelliğe göre sosyal medya uygulaması kullanıcıya çeşitli hatırlatmalar yapacak.Twitter, 'hararetli' geçtiği tespit edilen sohbetlerin alt kısmına 'dikkat' uyarısı yerleştirecek. Android ve iOS kullanıcılarının erişimine açılan yeni özellik henüz deneme aşamasında.Şirket konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Girmek üzere olduğunuz sohbetin hararetli bir hal alıp alamayacağı konusunda size bilgi verecek sistemleri test ediyoruz'“Bir sohbete katılmadan önce ortamın havasını bilmek ister miydiniz? Android ve iOS’ta, girmek üzere olduğunuz sohbetin hararetli veya gergin bir hal alıp alamayacağı konusunda size bilgi verecek istemleri test ediyoruz.”'Saygı çerçevesinde iletişim' hatırlatılacakTwitter ayrıca kullanıcılara belirli telkinlerde bulunacak. Tartışmanın içerisine girmeden önce 'saygı çerçevesinde iletişim kurmanın' platformu daha iyi bir yer haline getirdiğini hatırlatacak. Ayrıca farklı fikirlere karşı açık olmanızı ve her zaman gerçeklere odaklanmanız gerektiğini de vurgulayacak. Tüm bunları kabul ediyorsanız ilgili konuşmaya katılabileceksiniz.Test sürecinin sürdüğünü belirten Twitter, uyarıları ne zaman genel kullanıcılara sunacağı konusunda bilgi vermedi.
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tartışma, uyarı, twitter

Twitter'den yeni özellik: Kullanıcılar kavgadan önce uyarılacak

07:51 08.10.2021
© REUTERS / Kacper PempelTwitter, logo
Twitter, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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Twitter tarafından yapılan açıklamaya göre henüz test aşamasında olan özellikle, gergin ilerleyen sohbetlerde kullanıcılara iletişimde saygılı ve farklı fikirlere açık olunması gerektiği hatırlatılacak
Twitter, gergin bir seyirde ilerleyen sohbetlerde kullanıcılara uyarıda bulunacak. Henüz test aşamasında olan yeni özelliğe göre sosyal medya uygulaması kullanıcıya çeşitli hatırlatmalar yapacak.
Twitter, 'hararetli' geçtiği tespit edilen sohbetlerin alt kısmına 'dikkat' uyarısı yerleştirecek. Android ve iOS kullanıcılarının erişimine açılan yeni özellik henüz deneme aşamasında.
Şirket konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Girmek üzere olduğunuz sohbetin hararetli bir hal alıp alamayacağı konusunda size bilgi verecek sistemleri test ediyoruz'

“Bir sohbete katılmadan önce ortamın havasını bilmek ister miydiniz? Android ve iOS’ta, girmek üzere olduğunuz sohbetin hararetli veya gergin bir hal alıp alamayacağı konusunda size bilgi verecek istemleri test ediyoruz.”

'Saygı çerçevesinde iletişim' hatırlatılacak

Twitter ayrıca kullanıcılara belirli telkinlerde bulunacak. Tartışmanın içerisine girmeden önce 'saygı çerçevesinde iletişim kurmanın' platformu daha iyi bir yer haline getirdiğini hatırlatacak. Ayrıca farklı fikirlere karşı açık olmanızı ve her zaman gerçeklere odaklanmanız gerektiğini de vurgulayacak. Tüm bunları kabul ediyorsanız ilgili konuşmaya katılabileceksiniz.
Test sürecinin sürdüğünü belirten Twitter, uyarıları ne zaman genel kullanıcılara sunacağı konusunda bilgi vermedi.
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