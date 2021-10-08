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Uluslararası Göç Örgütü: Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 sığınmacı vurularak öldürüldü
Uluslararası Göç Örgütü: Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 sığınmacı vurularak öldürüldü
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 sığınmacının vurularak öldürüldüğünü duyurdu. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T23:57+0300
2021-10-08T23:57+0300
2021-10-08T23:58+0300
dünya
libya
sığınmacı
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IOM Libya Direktörü Federico Soda, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Trablus'taki bir gözaltı merkezinde güvenlik güçleri, Sahra Altı Afrika'dan 5 sığınmacıyı vurarak öldürdü" ifadelerini kullandı.Direktör Soda, olayın "korkunç koşullar altıda" 3 bin sığınmacının bulunduğu kalabalık bir gözaltı merkezinde gerçekleştiğini belirtti.Libya makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı sığınmacıların Avrupa'ya geçişlerinde en önemli noktalardan biri haline geldi.
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libya, sığınmacı
Uluslararası Göç Örgütü: Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 sığınmacı vurularak öldürüldü 23:57 08.10.2021 (güncellendi: 23:58 08.10.2021)
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 sığınmacının vurularak öldürüldüğünü duyurdu.
IOM Libya Direktörü Federico Soda, Reuters'a yaptığı açıklamada,
ifadelerini kullandı. "Trablus'taki bir gözaltı merkezinde güvenlik güçleri, Sahra Altı Afrika'dan 5 sığınmacıyı vurarak öldürdü"
Direktör Soda, olayın
3 bin sığınmacının bulunduğu kalabalık bir gözaltı merkezinde gerçekleştiğini belirtti. "korkunç koşullar altıda"
Libya makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı sığınmacıların Avrupa'ya geçişlerinde en önemli noktalardan biri haline geldi.