https://tr.sputniknews.com/20211008/uluslararasi-goc-orgutu-libyada-bir-gozalti-merkezinde-5-siginmaci-vurularak-olduruldu-1049660988.html

Uluslararası Göç Örgütü: Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 sığınmacı vurularak öldürüldü

Uluslararası Göç Örgütü: Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 sığınmacı vurularak öldürüldü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 sığınmacının vurularak öldürüldüğünü duyurdu. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T23:57+0300

2021-10-08T23:57+0300

2021-10-08T23:58+0300

dünya

libya

sığınmacı

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IOM Libya Direktörü Federico Soda, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Trablus'taki bir gözaltı merkezinde güvenlik güçleri, Sahra Altı Afrika'dan 5 sığınmacıyı vurarak öldürdü" ifadelerini kullandı.Direktör Soda, olayın "korkunç koşullar altıda" 3 bin sığınmacının bulunduğu kalabalık bir gözaltı merkezinde gerçekleştiğini belirtti.Libya makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı sığınmacıların Avrupa'ya geçişlerinde en önemli noktalardan biri haline geldi.

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libya, sığınmacı