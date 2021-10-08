Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211008/uluslararasi-goc-orgutu-libyada-bir-gozalti-merkezinde-5-siginmaci-vurularak-olduruldu-1049660988.html
Uluslararası Göç Örgütü: Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 sığınmacı vurularak öldürüldü
Uluslararası Göç Örgütü: Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 sığınmacı vurularak öldürüldü
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 sığınmacının vurularak öldürüldüğünü duyurdu. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T23:57+0300
2021-10-08T23:58+0300
dünya
libya
sığınmacı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102719/92/1027199237_0:182:3501:2151_1920x0_80_0_0_d510ce750ac1b531baf40a1eb22a3974.jpg
IOM Libya Direktörü Federico Soda, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Trablus'taki bir gözaltı merkezinde güvenlik güçleri, Sahra Altı Afrika'dan 5 sığınmacıyı vurarak öldürdü" ifadelerini kullandı.Direktör Soda, olayın "korkunç koşullar altıda" 3 bin sığınmacının bulunduğu kalabalık bir gözaltı merkezinde gerçekleştiğini belirtti.Libya makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı sığınmacıların Avrupa'ya geçişlerinde en önemli noktalardan biri haline geldi.
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102719/92/1027199237_194:0:3305:2333_1920x0_80_0_0_66f1f3632a97cd4a52fe8069a366dc72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
libya, sığınmacı

Uluslararası Göç Örgütü: Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 sığınmacı vurularak öldürüldü

23:57 08.10.2021 (güncellendi: 23:58 08.10.2021)
© REUTERS / Antonio ParrinelloSığınmacı- İtalya- Libya
Sığınmacı- İtalya- Libya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© REUTERS / Antonio Parrinello
Abone ol
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 sığınmacının vurularak öldürüldüğünü duyurdu.
IOM Libya Direktörü Federico Soda, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Trablus'taki bir gözaltı merkezinde güvenlik güçleri, Sahra Altı Afrika'dan 5 sığınmacıyı vurarak öldürdü" ifadelerini kullandı.
Direktör Soda, olayın "korkunç koşullar altıda" 3 bin sığınmacının bulunduğu kalabalık bir gözaltı merkezinde gerçekleştiğini belirtti.
Libya makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı sığınmacıların Avrupa'ya geçişlerinde en önemli noktalardan biri haline geldi.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:0914. kattan otomobilin üzerine düşen genç hayatını kaybetti
00:08Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde salgınının sona ermesinden 5 ay sonra Ebola vakası tespit edildi
DünUluslararası Göç Örgütü: Libya'da bir gözaltı merkezinde 5 sığınmacı vurularak öldürüldü
Dünİki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 26'ya yükseldi
DünAdalar Kaymakamlığı'ndan İBB'ye 'tahliye işleminin yasal olmadığı' yazısı
DünRus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent, Fethiye'de konser verdi
DünA Milli Futbol Takımı, Norveç ile 1-1 berabere kaldı
DünSaakaşvili açlık grevine son verdi
DünBoğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı
DünAmbulansın altında kalmaktan kıl payı kurtuldular
Dün'Altın Top' için yarışacak isimler açıklandı
DünEşini sokak ortasında öldürdü, 'Ben, kitap okuyup, kütüphaneye giden bir kişiydim' dedi
DünTürkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı
DünBM'den 'temiz ve sağlıklı çevre insan hakkıdır' kararı
DünMüsilaj, balıkları ne kadar etkiledi?
DünSuriye’nin Humus şehrine füze saldırısı
DünCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ulaştırma ve haberleşme vizyonumuz yerli-milli dijitalleşme olacak
DünKarısını bıçakla öldürüp av tüfeğiyle intihara kalkıştı
DünFacebook ve Instagram'a bir haftada 2. kez erişim sıkıntısı yaşanıyor
Dün136 ülkeden küresel kurumlar vergisi anlaşmasına onay