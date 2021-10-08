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https://tr.sputniknews.com/20211008/uyuyan-kadinin-yuzune-kimyasal-madde-doken-mehmet-yildiz-yakalandi-1049635973.html
Uyuyan kadının yüzüne kimyasal madde döken Mehmet Yıldız yakalandı
Uyuyan kadının yüzüne kimyasal madde döken Mehmet Yıldız yakalandı
İstanbul Avcılar'da evinde uyuyan Yasemin Uzunçelebi'nin evine gelerek yüzüne yanıcı kimyasal madde döken Mehmet Yıldız, Esenyurt'ta yakalandı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T08:18+0300
2021-10-08T08:18+0300
2021-10-08T08:17+0300
yaşam
kadına şiddet
mehmet yıldız
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İstanbul'da yaşayan ve uzun süredir Yasemin Uzunçelebi'yi taciz eden Mehmet Yıldız, geçen salı gecesi uyuduğu sırada Uzunçelebi'nin evine girerek yüzüne kimyasal madde döktükten sonra kaçmıştı. Kadının bir gözünü kaybetmesine neden olan ve farklı 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edilmen Mehmet Yıldız, Esenyurt İlçesi'ndeki Talatpaşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
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kadına şiddet, mehmet yıldız
Uyuyan kadının yüzüne kimyasal madde döken Mehmet Yıldız yakalandı
İstanbul Avcılar'da evinde uyuyan Yasemin Uzunçelebi'nin evine gelerek yüzüne yanıcı kimyasal madde döken Mehmet Yıldız, Esenyurt'ta yakalandı.
İstanbul'da yaşayan ve uzun süredir Yasemin Uzunçelebi'yi taciz eden Mehmet Yıldız, geçen salı gecesi uyuduğu sırada Uzunçelebi'nin evine girerek yüzüne kimyasal madde döktükten sonra kaçmıştı.
Kadının bir gözünü kaybetmesine neden olan ve farklı 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edilmen Mehmet Yıldız, Esenyurt İlçesi'ndeki Talatpaşa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.