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https://tr.sputniknews.com/20211008/venezuella-uluslararasi-gozlemcilerin-secim-simulasyonuna-katilacagini-acikladi-1049635325.html
Venezüella, uluslararası gözlemcilerin seçim simülasyonuna katılacağını açıkladı
Venezüella, uluslararası gözlemcilerin seçim simülasyonuna katılacağını açıkladı
Venezüella Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Pedro Calzadilla, 21 Kasım'da yapılacak yerel seçimler öncesi 10 Ekim'de gerçekleştirecekleri seçim simülasyonuna... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T07:27+0300
2021-10-08T07:26+0300
dünya
venezüella
seçimler
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Yerel seçim sürecinin güvenilirliğini sağlamak amacıyla 446 oy verme merkezinde, 3 bin 232 görevlinin bulunacağını belirten Calzadilla, simülasyona katılacak uluslararası kurum ve kuruluşların Latin Amerika Seçim Uzmanları Konseyi (CEELA) ve CNE ile önceden temasa geçmesini istedi.Calzadilla, halkı, 333 kasaba ve 446 oy merkezinde kurulacak 1336 sandıkta, yerel saatte 07.00-16.00 arasında gerçekleştirilecek seçim tatbikatına katılmaya davet etti.Böylece otomatik oylama sisteminin farklı aşamalarının yanı sıra seçim sürecinde veri aktarımının test edilmesinin de kolaylaşacağını dile getiren Calzadilla, bu yolla siyasi amaçlı kuruluşların ise çalışma sistemlerini deneme imkanı bulacağını söyledi.Calzadilla, oy verme merkezlerinin tatbikat sürecinde Kovid-19 önlemlerine sıkı şekilde bağlı olacağının altını çizerek, "21 Kasım'daki seçimleri kusursuz bir şekilde gerçekleştirmek için yoğun olarak çalışıyoruz" ifadesini kullandı.Muhalefet seçime katılacağını açıklamıştıVenezüella'da başını eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve BAD destekli muhalif lider Juan Guaido'nun çektiği muhalefet, 1 Eylül'deki açıklamasında, kasım ayında yapılması beklenen bölgesel ve yerel seçimlere katılacağını duyurmuştu.
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venezüella, seçimler

Venezüella, uluslararası gözlemcilerin seçim simülasyonuna katılacağını açıkladı

07:27 08.10.2021
© AP Photo / Fernando Llano, FileVenezüella bayrağı
Venezüella bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© AP Photo / Fernando Llano, File
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Venezüella Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Pedro Calzadilla, 21 Kasım'da yapılacak yerel seçimler öncesi 10 Ekim'de gerçekleştirecekleri seçim simülasyonuna uluslararası gözlemcilerin katılacağını duyurdu.
Yerel seçim sürecinin güvenilirliğini sağlamak amacıyla 446 oy verme merkezinde, 3 bin 232 görevlinin bulunacağını belirten Calzadilla, simülasyona katılacak uluslararası kurum ve kuruluşların Latin Amerika Seçim Uzmanları Konseyi (CEELA) ve CNE ile önceden temasa geçmesini istedi.
Calzadilla, halkı, 333 kasaba ve 446 oy merkezinde kurulacak 1336 sandıkta, yerel saatte 07.00-16.00 arasında gerçekleştirilecek seçim tatbikatına katılmaya davet etti.
Böylece otomatik oylama sisteminin farklı aşamalarının yanı sıra seçim sürecinde veri aktarımının test edilmesinin de kolaylaşacağını dile getiren Calzadilla, bu yolla siyasi amaçlı kuruluşların ise çalışma sistemlerini deneme imkanı bulacağını söyledi.
Calzadilla, oy verme merkezlerinin tatbikat sürecinde Kovid-19 önlemlerine sıkı şekilde bağlı olacağının altını çizerek, "21 Kasım'daki seçimleri kusursuz bir şekilde gerçekleştirmek için yoğun olarak çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Muhalefet seçime katılacağını açıklamıştı

Venezüella'da başını eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve BAD destekli muhalif lider Juan Guaido'nun çektiği muhalefet, 1 Eylül'deki açıklamasında, kasım ayında yapılması beklenen bölgesel ve yerel seçimlere katılacağını duyurmuştu.
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