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Yırtıcı hayvanlar parçalasın diye dağa bırakılan kediler köylülere sığındı
Yırtıcı hayvanlar parçalasın diye dağa bırakılan kediler köylülere sığındı
Bursa'da yırtıcı hayvanlar parçalasın diye dağ köyüne bırakılan kedilere köylüler sahip çıktı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T17:43+0300
2021-10-08T17:48+0300
yaşam
bursa
kedi
sorgun
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Dağlık alandaki ormana bırakılan onlarca kedi, yırtıcı hayvanlardan kaçmak için Sorgun'a sığındı.İHA'nın aktardığı habere göre, köye gelen çok sayıda kediye köylüler sahip çıktı. Köydeki her aile evlerinin önüne gelen kedileri besliyor. Köydeki her evin önünde çok sayıda kedi bulunuyor.Köylerine bırakılan kedilere sahip çıktıklarını ifade eden köylüler, "Kimin tarafından bırakıldığını bilmediğimiz çok sayıda kedi köyümüze geldi. Biz de köylüler olarak kedileri ölüme terk etmedik. Onlara sahip çıktık. Köydeki her hane evlerinin önündeki kedileri besliyor. Bir ablamız 25 kediyi her gün besliyor. Bu kedileri muhtemelen ormana yırtıcı hayvanlar parçalasın diye bırakmışlar. Biz de zavallı hayvanlara sahip çıktık" dediler.
bursa
sorgun
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bursa, kedi, sorgun

Yırtıcı hayvanlar parçalasın diye dağa bırakılan kediler köylülere sığındı

17:43 08.10.2021 (güncellendi: 17:48 08.10.2021)
© İHA / BURAK TÜRKER-AW436548Yırtıcı hayvanlar parçalasın diye dağa bırakılan kediler köylülere sığındı
Yırtıcı hayvanlar parçalasın diye dağa bırakılan kediler köylülere sığındı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© İHA / BURAK TÜRKER-AW436548
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Bursa'da yırtıcı hayvanlar parçalasın diye dağ köyüne bırakılan kedilere köylüler sahip çıktı.
Dağlık alandaki ormana bırakılan onlarca kedi, yırtıcı hayvanlardan kaçmak için Sorgun'a sığındı.
İHA'nın aktardığı habere göre, köye gelen çok sayıda kediye köylüler sahip çıktı.
Köydeki her aile evlerinin önüne gelen kedileri besliyor. Köydeki her evin önünde çok sayıda kedi bulunuyor.
Köylerine bırakılan kedilere sahip çıktıklarını ifade eden köylüler, "Kimin tarafından bırakıldığını bilmediğimiz çok sayıda kedi köyümüze geldi. Biz de köylüler olarak kedileri ölüme terk etmedik. Onlara sahip çıktık. Köydeki her hane evlerinin önündeki kedileri besliyor. Bir ablamız 25 kediyi her gün besliyor. Bu kedileri muhtemelen ormana yırtıcı hayvanlar parçalasın diye bırakmışlar. Biz de zavallı hayvanlara sahip çıktık" dediler.
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