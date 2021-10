https://tr.sputniknews.com/20211008/yirtici-hayvanlar-parcalasin-diye-daga-birakilan-kediler-koylulere-sigindi-1049651453.html

Yırtıcı hayvanlar parçalasın diye dağa bırakılan kediler köylülere sığındı

Bursa'da yırtıcı hayvanlar parçalasın diye dağ köyüne bırakılan kedilere köylüler sahip çıktı. 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T17:43+0300

2021-10-08T17:43+0300

2021-10-08T17:48+0300

yaşam

bursa

kedi

sorgun

Dağlık alandaki ormana bırakılan onlarca kedi, yırtıcı hayvanlardan kaçmak için Sorgun'a sığındı.İHA'nın aktardığı habere göre, köye gelen çok sayıda kediye köylüler sahip çıktı. Köydeki her aile evlerinin önüne gelen kedileri besliyor. Köydeki her evin önünde çok sayıda kedi bulunuyor.Köylerine bırakılan kedilere sahip çıktıklarını ifade eden köylüler, "Kimin tarafından bırakıldığını bilmediğimiz çok sayıda kedi köyümüze geldi. Biz de köylüler olarak kedileri ölüme terk etmedik. Onlara sahip çıktık. Köydeki her hane evlerinin önündeki kedileri besliyor. Bir ablamız 25 kediyi her gün besliyor. Bu kedileri muhtemelen ormana yırtıcı hayvanlar parçalasın diye bırakmışlar. Biz de zavallı hayvanlara sahip çıktık" dediler.

bursa

sorgun

